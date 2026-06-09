快訊

美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

聽新聞
0:00 / 0:00

市值、高息型 市場青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據集保戶股權分散6月5日最新統計資料顯示，台股ETF上周受益人數增加163,546人，總人數來到16,482,807人創下新高，今年已增加4,309,317人。整體而言，高息、正2、市值型ETF的人氣相對旺。

今年有24檔台股ETF受益人數創高，觀察上周增加前三名有兩檔為台股高息ETF，分別是群益台灣精選高息（00919）及大華優利高填息30；在前十名中，今年含息報酬以群益臺灣加權正2漲幅125.6%漲幅居冠。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修。

面對大盤大漲大跌的情況，投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，台股高檔震盪之際，可優先選擇具「高股息」與「高填息」雙優勢ETF，可滿足現金流需求、強化資產抗震力，在多頭市場中也可分享成分股帶來的上漲動能，放大財富。台股今年來飆漲，評價相對高檔，然由於基本面堅實，大盤雖震盪仍可偏多思考布局。投資焦點還是在AI鏈，特別是具備缺貨漲價題材類股，例如被動元件、記憶體等。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，2026年美系CSP大廠資本支出規模可望上修至約7,250億美元，較2025年大增約64%，台灣供應鏈結構性機遇帶來的獲利成長動能仍值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 高股息

延伸閱讀

6檔台股ETF逆勢收紅！00919息利雙收可期 最後買進日在「這天」

公股券商嗅出風向變 最愛這十檔高息ETF資金避風港

009803配息0.5元創新高！6月12最後買進日

25檔ETF 下周起除息

相關新聞

00916爆溢價！國泰罕見示警：實際配息金額…可能隨第二次公告前申購狀況調整

國泰投信提醒，ETF 00916 初次預估配息僅供參考，實際金額可能依第二次公告前的申購狀況調整。隨著市場出現溢價情形，投資人應審慎評估風險，避免因過度追價影響回報。

00916預估配3.8元爆搶購！阿格力驚呼又被買到溢價：現在絕非合適買進時機

國泰全球品牌50（00916）因宣佈配發3.8元股息，市場出現搶購和嚴重溢價。財經作家阿格力提醒投資者，盲目追求高殖利率在溢價8%至10%時風險極高，並指出此時非合適買入時機。

黃仁勳拋AI五層蛋糕概念！009803掌晶片與能源關鍵層：6/12最後買進日搶搭除息列車

黃仁勳提出「AI五層蛋糕」概念，玉山投信推出的009803專注於能源、晶片及基礎設施，協助投資人掌握AI關鍵產業。6月12日為最後買進日，6月15日除權息，配息將於7月7日發放。

00916溢價太高千萬別買！投信官網已示警…陳重銘警告「僧多粥少」：快逃

陳重銘警告國泰全球品牌50（00916）溢價過高，昨日達十幾%，今天仍有8%。他指出，配息吸引大量投資，恐將導致股利被稀釋，投信已示警可能下調配息。投資者應趁機獲利了結，避免虧損。

009803報酬狠甩0050！老牛拆解「選股1機制吃香」：年化配息9%是後者3倍

前幾天群組有人問：「 老牛，市值型ETF不就是無腦買大盤嗎？009803跟0050差在哪？ 」 我直接貼出今年成績單：009803至今報酬率71.2%，硬是領先了老大哥0050的61%，在市值型ETF裡，10.2%的差距絕對不是零頭！今天就來聊聊，為什麼我自己會多看玉山市值動能50（009803）一眼。

正二真能放長期？網揭重點「不是商品」…高手曝持股獲利早翻倍

近年台股在AI浪潮帶動下屢創新高，市值型ETF與槓桿ETF成為投資人熱門話題，其中追蹤台灣50指數兩倍報酬的「0050正2」更被不少投資人視為長線投資工具。不過，一名網友近日在Dcard發文詢問「正二真的適合長期持有嗎？」並透露朋友打算賣掉0050改買正二，引發熱烈討論。網友看法兩極，有人認為正二長期績效驚人，也有人警告槓桿商品風險遠高於一般ETF，不能只看到上漲時的報酬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。