市值、高息型 市場青睞

根據集保戶股權分散6月5日最新統計資料顯示，台股ETF上周受益人數增加163,546人，總人數來到16,482,807人創下新高，今年已增加4,309,317人。整體而言，高息、正2、市值型ETF的人氣相對旺。

今年有24檔台股ETF受益人數創高，觀察上周增加前三名有兩檔為台股高息ETF，分別是群益台灣精選高息（00919）及大華優利高填息30；在前十名中，今年含息報酬以群益臺灣加權正2漲幅125.6%漲幅居冠。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修。

面對大盤大漲大跌的情況，投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，台股高檔震盪之際，可優先選擇具「高股息」與「高填息」雙優勢ETF，可滿足現金流需求、強化資產抗震力，在多頭市場中也可分享成分股帶來的上漲動能，放大財富。台股今年來飆漲，評價相對高檔，然由於基本面堅實，大盤雖震盪仍可偏多思考布局。投資焦點還是在AI鏈，特別是具備缺貨漲價題材類股，例如被動元件、記憶體等。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，2026年美系CSP大廠資本支出規模可望上修至約7,250億美元，較2025年大增約64%，台灣供應鏈結構性機遇帶來的獲利成長動能仍值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。