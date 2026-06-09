多頭格局穩健 資金重返 AI 與半導體族群 美股 ETF 長線釣大魚

美國科技股歷經短線震盪後迅速回穩，資金明顯重返AI與半導體族群。在AI產業高速成長與科技巨頭持續擴大資本支出帶動下，美股長線多頭格局依然穩健，也吸引投資人乘勢透過ETF參與科技創新成長機會。

根據FactSet統計，2026年第1季財報顯示，資訊科技類股成為S&P 500獲利成長最亮眼產業，獲利年增率高達54%，居11大產業之冠。

根據證交所統計至2026年5月底資料，觀察定期定額交易戶數前20名的海外股票ETF中，以半導體與科技成長題材最受歡迎。

值得注意的是，美股相關主動式ETF市場再添生力軍，安聯投信旗下第三檔主動式ETF「主動安聯美國科技（00402A）」昨（9）日掛牌，目前規模達逾86億元，持續看好美國科技股後市表現。

國泰費城半導體ETF定期定額戶數達3.18萬戶，月增率14.18%居冠；富邦NASDAQ ETF則以3.16萬戶緊追在後，單月增加3,762戶、月增率13.51%，增幅同樣亮眼。

至於追蹤美國大型科技股的FANG+ ETF及S&P500 ETF，亦維持逾2萬戶以上的定期定額規模，顯示投資人仍持續透過定期定額方式布局海外科技與大型成長股。

富邦NASDAQ 經理人王辰方表示，6月初美股出現較大波動，主要來自市場重新評估利率路徑，加上程式交易停損機制連續觸發，放大短線賣壓。

不過，雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出、AI伺服器訂單能見度維持高檔，以及半導體先進製程與高階封裝需求持續升溫，均顯示產業基本面依舊強勁。

此外，本周市場焦點持續圍繞科技創新題材，包括Apple全球開發者大會（WWDC）登場，本次大會以人工智慧為核心主軸，市場高度關注Apple在生成式AI時代的布局進展。

主動安聯美國科技經理人洪華珍表示，在IPO題材部分，航太及人工智慧公司SpaceX估值上看2兆美元，市場看好前景；另外像ChatGPT開發商OpenAI，Agentic AI應用龍頭Anthropic也可能於第3季尋求上市，隨著更多高成長題材可供選擇，資金卡位需求外溢效應，美國科技股有望再度吸引全球投資人目光。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。