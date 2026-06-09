主動中信台灣收益ETF 00406A 11日起掛牌上市 納入掩護性買權操作

臺灣證券交易所表示，中國信託投信募集發行的主動中信台灣收益（00406A），將自6月11日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF投資股票池涵蓋台股上市上櫃個股，投資策略採「收益」與「成長」雙軌並行，掌握台股股息優勢，並納入掩護性買權（Covered call）策略，透過收取權利金提供投資組合多元收益機會；藉由產業、公司及股價成長等三大面向，並搭配主動操作策略，挑選具潛在上升動能之標的。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達224檔(含被動式ETF 195檔及主動式ETF 29檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。