All in0050正2秒遇崩盤⋯帳面虧近60萬！網曝「觀念錯誤」藏風險

台股近期劇烈震盪，槓桿型ETF再度成為投資人討論焦點。一名網友在Dcard分享，原本打算投入0050，後來因爬文發現0050正2價格較低，加上看到今年不少人買0050「無腦賺」，受到FOMO情緒影響，便在上週五出清所有股票，將資金全數投入0050正2。沒想到進場後立刻遇上台股大跌，帳面虧損逼近60萬元，讓他直呼相當倒楣。

原PO表示，自己原先預期買進後能搭上台股上漲行情，卻在進場後第一個交易日就遇到大崩盤，目前雖然仍撐得住，但60萬元虧損已是工作很久才存得到的金額。他坦言，若後續虧損持續擴大，未必能堅持長期持有，未來將持續更新投資狀況。

不少網友認為，原PO最大的問題不是買進正2，而是把槓桿型ETF當成0050的便宜替代品。有人提醒，0050正2並不是「價格比較低的0050」，而是放大單日漲跌幅的槓桿商品，若沒有心理準備，滿倉投入很容易在短線波動中被震出場。也有留言直言「0050無腦賺不代表正2無腦賺」，認為新手若只是因為看到別人賺錢就All in，風險相當高。

另一派網友則相對樂觀，認為這波下跌未必代表AI趨勢或台股基本面反轉，短線修正後仍有機會反彈。有留言表示，自己從去年以來看過多次類似情況，最後選擇持續加碼，結果都獲得不錯報酬。也有人指出，夜盤已出現反彈跡象，若只是短期修正，原PO只要撐住或許能等到回本。

不過，也有投資人提醒，正2最大的考驗不是小跌6%，而是遇到真正股災時可能出現大幅回撤。有人分享去年曾遇到正2腰斬，必須靠持續低接才翻身；也有人建議，若心理承受度不足，應維持部分現金，而不是一次投入全部資金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。