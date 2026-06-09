台股強彈 00631L 大漲近5% 市值雙雄8日獲逾423億元淨申購全都賺錢

台股9日強勢反彈逾1,200點，市值雙雄元大台灣50ETF（0050）、元大台灣50正2（00631L）分別上漲2.53%、4.85%，市場8日低點買進兩檔合計逾400億元資金全部賺錢，再度展現市值型ETF不錯過行情的抄底魅力。

8日台股回檔加碼潮湧現，資金全數集中0050、00631L，統計單日淨申購金額排行，0050以277億元穩居第一，00631L則以146億元再創紀錄，排名第二；主動式ETF則由主動統一台股增長ETF（00981A）的15.3億元最多，其次則是主動統一升級50ETF（00403A）的6.2億元。

法人分析，0050、00631L為規模最大的市值型、正2商品，長期績效受到投資人青睞。統計台股「最強5月」的單月表現，00631L報酬率達28.4%，0050也有16.4%，顯示台灣50指數沒有選股風險的優勢，00631L更是追求超額報酬優選。

統計若於2025年4月川普公布關稅，引發台股暴跌時進場00631L，後六個月報酬率159.2%，抱到現在報酬率高達516.6%。

法人認為，隨著AI題材持續推升權值股表現，市值型ETF如0050、00631L高度反映市場趨勢，且金管會日前開放國內股票型基金及主動式ETF，單一持股上限由10%提高至25%，可望使資金集中度明顯提高，更完整指數追蹤的投資效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。