5月熱門ETF定期定額出爐！0050月增8.3萬續霸冠軍

證交所5月熱門ETF定期定額排行出爐，國民ETF元大台灣50（0050）以月增8.3萬，總交易戶數突破109萬，持續推升新高紀錄，市值型ETF龍頭地位屹立不搖。

據證交所5月統計，ETF定期定額交易戶數前20大合計成長17.7萬，個股定期定額交易戶數前20大戶數則減少8,194，個股投資人轉向ETF趨勢延續。ETF中，0050月增8.3萬、元大高股息ETF（0056）月增1.4萬，熱度高居不下。

法人分析，市值型ETF近年來的亮眼表現持續吸睛，其中0050為市場純粹的市值型代表，擁有絕不錯過台股長期行情特色，已成為小資、兒童存股的標配投資，同時也是市場逢低加碼首選。

8日台股重挫帶動資金湧入，0050單日淨申購金額來到277億元歷史次高，另一檔近期獲市場關注的元大台灣50正2（00631L），同步獲147億元歷史新高淨申購，顯示市值型ETF吸引力持續擴散。

法人指出，相對於個股投資，0050最大優勢是成分股會隨著產業脈動調整，例如近期刪除台塑（1301）、中鋼（2002）、和泰車（2207）等傳產，再增持AI概念股，持續凸顯其與時俱進特色。投資人無須承擔選股風險，只要透過0050即可穩定參與台股指標產業成長。

此外，近期金管會開放國內股票型基金及主動式ETF，單一持股上限限制，市場關注資金轉由大型權值股集中，而0050、00631L將有望優先受惠下，兩檔商品的績效表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。