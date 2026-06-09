國泰投信提醒00916溢價擴大 投資人審慎評估風險

國泰全球品牌50ETF（00916）於6月1日發布收益分配期前公告，出現大幅溢價情形，為保障既有受益人權益，及降低溢價狀況，國泰投信8日於官網發布重要公告，提醒投資人務必留意溢價情形，以及後續實際收益分配的相關公告。

國泰投信公告指出，00916首次公告之預估配息僅供參考，請以第二次公告之實際配息金額為準。近日股市交易熱絡，出現溢價情形，故該基金進行配售以控制溢價；第一次公告之預估配息金額僅供參考，可能隨第二次公告前申購買回狀況調整配息金額，投資人應以第二次公告之實際配息金額為準，交易時應審慎評估相關風險。

國泰投信表示，投資人在股市大幅回檔之際，過度踴躍加碼買進ETF，容易造成ETF股價偏離、大於淨值，即產生「溢價」情況，原因在於ETF市場的交易流程，主要是由造市商先於初級市場向投信業者進行申購交易後，再由其將籌碼賣給次級市場的投資人，以發揮穩定股價與淨值接近的功能，而若ETF出現大幅度溢價情況，就表示投資人短時間內過度追價，使市場籌碼短期內出現供不應求狀況，導致出現股價與淨值不一致，此時就不宜再進場加碼該ETF標的。

全球股市於5月份短短一個月內飆漲後，6月初聯準會升息及半導體產業負面疑慮再度出現，上周美、日、韓股市經歷劇烈的震盪，尤其科技板塊在上周五遭遇了史詩級雪崩重挫後，投資人投機交易再起，逢低進場加碼意願高，美股8日再度大幅上彈，在短線投機性交易較熱絡下，近期金融市場震盪加劇。國泰投信指出，此時不宜過度進場追價，應靜待市場情緒回穩，而台股此番回調，應視為估值的修正與擠泡沫的健康回檔，而非長線多頭的終結，美國強勁的就業數據證實經濟依然健康，AI基礎設施的實質需求也並未消失，長線基本面無虞。

展望後市，伴隨美股超級IPO潮帶來的資金板塊重分配，國泰投信認為，市場籌碼分配上有望變得更加理性，將資金聚焦於具備平台優勢、品牌影響力與穩定客群，且能真正將獲利兌現的大型企業。現階段市場情緒較為投機，建議投資人應首重現金流安全與槓桿控管，短期內市場波動大，可能持續劇烈上沖下洗，切忌在斷頭潮與流動性枯竭時逆勢進場攤平，應耐心觀察等待市場恐慌情緒宣洩後再行階段性布局，勿見獵心喜，一次性大幅加碼抄底或攤平。

國泰投信提醒，投資人在買進ETF前，宜留意投信官網所揭露的即時折溢價資訊，審慎評估交易價格與基金淨值間的差異，避免因過度追價而導致短期投資績效與預期產生落差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。