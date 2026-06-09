國際 ETF 資金動向：股票由賣轉買回補 資金回流美國與大型股

2026年5月23至29日的貝萊德 iShares全球ETF資金流向顯示，市場資金出現明顯回流跡象，原本轉為流出的股票資產再度吸引買盤回補，股票ETF由前一周淨流出 7.01億美元，轉為淨流入 80.5億美元；固定收益資產亦同步吸引資金，淨流入85.1億美元，顯示市場風險偏好並未退場，而是重新進場但更加有選擇；商品ETF則小幅淨流出 2.84億美元。

觀察資金去向，股票回流並非全面性布局，而是集中於已開發市場。已開發市場股票ETF單週淨流入104.5億美元，但新興市場股票ETF仍淨流出24.1億美元，顯示資金回補主要流向流動性與基本面較佳的市場。

以產業來看，資金明顯偏好大型股與科技相關標的，大型股單週吸金超過130億美元，小型股亦同步獲得約37億美元資金進駐，反映資金在股票市場內部出現輪動，並非全面加碼，而是選擇性布局具成長潛力的產業。

若從區域來看，美國市場持續成為資金回流主要受惠者，單周吸金近百億美元，遠高於其他市場；相較之下，歐洲與亞洲部分成熟市場以及南韓則出現資金流出，顯示資金配置仍以美國為核心。

在債券市場方面，資金亦維持流入動能。固定收益ETF主要流入來自全球型債券ETF增加37.9億美元、公司債增加26.3億美元與市政債增加8.54億美元。 不過，從天期來看，長天期債券呈現流出，顯示在利率前景仍不明朗的情況下，資金傾向避開波動較高的利率敏感部位。

貝萊德iShares研究團隊指出，當周資金回流股票，與市場風險情緒改善有關。人工智慧題材持續支撐美股表現，主要股指再創新高，同時油價回落與美國公債殖利率從高點回落，也提供風險資產較有利的環境。不過，在AI動能擴散與全球製造業仍具韌性的同時，中東地緣政治等不確定性仍在，使整體資金配置維持「回補但不全面」的特徵。

本周資金同時回流股票與債券，但配置更加精選：股票由淨流出翻正，資金集中於美國與大型股，新興市場持續承壓；債券則延續吸金動能，但偏好中短天期與較穩定的收益來源。顯示在市場環境仍具不確定性的情況下，投資人進場的同時，仍維持審慎配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。