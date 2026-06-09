5月定期定額主動型 ETF、009816受矚目 聯發科不香了？戶數月減60％

臺灣證券交易所公布5月個股及ETF定期定額交易戶數統計。本月投資市場呈現熱絡且分化的態勢，護國神山台積電（2330）及國民ETF元大台灣50（0050）依然穩坐冠軍寶座，戶數雙雙大幅月增；此外，主動型基金「主動統一台股增長（00981A）」及「凱基台灣TOP50（009816）」成為本月最大黑馬，單月增幅均突破四成；個股方面，航運龍頭長榮（2603）擠進前15名，聯發科（2454）則因漲幅過大被散戶獲利了結，跌至第18名、減幅高達58.8％。

在5月份的個股定期定額排行榜中，台積電依舊展現強大的吸金效應，戶數從4月的20.2萬戶增加至20.6萬戶，單月激增4,053戶、月增2％，顯示投資人逢高依然堅定加碼；AI供應鏈核心台達電（2308）表現同樣亮眼，排名從第9名躍升至第7名，戶數增加1,212戶、月增8.7％。

相對地，前月表現強勁的金融股在5月普遍出現回檔退火跡象。其中玉山金（2884）、兆豐金（2886）雖然維持第2、3名，但戶數分別減少1,729戶、月減6％，及1,768戶、月減7.2％，其餘包括第一金（2892）、合庫金（5880）、富邦金（2881）等亦全面月減；值得注意的是，航運股長榮本月擠進第15名，主因IC設計龍頭聯發科定扣人數流失過多。

5月份ETF定期定額市場則更為熱絡，龍頭元大台灣50單月大增83,897戶、月增達8.3％，總戶數來到109.2萬戶，持續刷新紀錄。老牌高股息元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）表現依舊穩健，分別月增5％與2.45％。

而值得關注的兩大黑馬，主動統一台股增長、凱基台灣TOP50單月定扣人數均大幅增長，00981A暴增4.4萬戶、月增高達42.5％，名次由第6名竄升至第5名；009816亦大增1.9萬戶、月增40.5％，名次從第10名晉升至第8名。

此外，海外與科技型ETF在5月也深受青睞，國泰費城半導體（00830）與富邦NASDAQ（00662）分別呈現14.1％與13.5％的雙位數高增長。相較之下，部分高股息的群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）則出現退潮，分別月減3％與10.6％。

法人分析，觀察5月份定期定額數據變化，投資人呈現「大者恆大、擁抱科技、策略分化」三大特色。權王台積電、0050依舊是資金最強大的避風港；高股息ETF雖然仍占據前三名大宗，但部分高息產品（如00919、00713）出現獲利了結或資金轉移；反觀具備主動選股優勢、海外半導體與美股科技權值的ETF，逐漸成為分流資金的新寵兒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。