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00916預估配3.8元爆搶購！阿格力驚呼又被買到溢價：現在絕非合適買進時機
財經作家阿格力在臉書發文指出，國泰全球品牌50（00916）因宣布配發3.8元股息，再度引發市場搶購而出現嚴重溢價現象。
他提醒投資人，必須了解該檔ETF的配息主要是來自於資本利得，如果在溢價8%至10%的情況下盲目買進以追求高殖利率，本質上其實只是「從淨值把錢還給你」而已。
阿格力進一步示警，海外型ETF在市場熱門時必須特別留意溢價問題。
因為這類產品不像國內型ETF，可以在資金進來時快速購買成分股，且從額度申請到真正購買的速度較快；相對地，海外型ETF的額度必須向主管機關提出申請，在申請通過後，又必須等待時差才能進行交易。
他總結表示，雖然00916本身是一檔不錯的ETF，但在高配息消息宣布的當下，絕對不是一個合適的買進時機。
◎感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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