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黃仁勳拋AI五層蛋糕概念！009803掌晶片與能源關鍵層：6/12最後買進日搶搭除息列車
玉山投信在影音內容中，引述輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」概念，指出從能源、晶片、基礎設施，再到模型和應用，未來的AI發展將不再是單點發力，而是層層發光。
玉山投信推出玉山市值動能50（009803），其電子股佔比將近九成。
009803直攻AI五層蛋糕中最重要的能源、晶片與基礎設施三大層，投資範圍涵蓋電源供應器、晶圓製造，以及受惠於半導體漲價潮的AI關鍵零組件。
玉山投信強調，對於想吃到AI蛋糕中台灣關鍵餡料卻不知如何下手的投資人，009803能讓護國群山成為投資人的靠山。
此外，009803即將於本月進行除權息，玉山投信提醒投資人注意相關時程，6月12日為最後買進日，6月15日將進行除權息交易，配息發放日則定於7月7日。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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