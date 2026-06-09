黃仁勳拋AI五層蛋糕概念！009803掌晶片與能源關鍵層：6/12最後買進日搶搭除息列車

近年台股在AI浪潮帶動下屢創新高，市值型ETF與槓桿ETF成為投資人熱門話題，其中追蹤台灣50指數兩倍報酬的「0050正2」更被不少投資人視為長線投資工具。不過，一名網友近日在Dcard發文詢問「正二真的適合長期持有嗎？」並透露朋友打算賣掉0050改買正二，引發熱烈討論。網友看法兩極，有人認為正二長期績效驚人，也有人警告槓桿商品風險遠高於一般ETF，不能只看到上漲時的報酬。

2026-06-09 09:23