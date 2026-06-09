00916溢價太高千萬別買！投信官網已示警…陳重銘警告「僧多粥少」：快逃

「不敗教主」陳重銘在影音內容中針對國泰全球品牌50（00916）發出警示，直言因該檔ETF配息表現太過漂亮，導致市場出現嚴重的溢價現象，昨日溢價高達十幾%，今日早上觀察仍有8%的溢價。

面對粉絲提問已賺取38%價差是否需要獲利了結，陳重銘指出這38%的獲利中，有8%是屬於虛高的溢價，一旦溢價收斂價位就會回歸正常。

陳重銘解釋，由於配息吸引了大批投資人瘋狂搶購，投信必須不斷增發ETF規模，這將導致參與領息的人數激增，股利恐面臨「僧多粥少」而被稀釋的局面。

他透露國泰投信官網已公告提醒，第二階段實際公告股利時，配息金額很可能會往下調整。

由於00916預計於16號進行配息，通常會在配息前兩天公告第二階段確定股利，陳重銘警告，萬一到時真的調降配息，股價勢必面臨修正，目前的溢價空間也會瞬間消失。

他最後強調兩大投資鐵律：

第一，溢價太高絕對不要買進 第二，手上有貨的投資人應趁現在「快逃」獲利了結

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