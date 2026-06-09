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台股2026、2027獲利大爆發 台新投信：優先布局IC設計＋記憶體ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股及AI股2026~2027獲利成長預估。(資料來源：TEJ；台新投信整理)
台股及AI股2026~2027獲利成長預估。(資料來源：TEJ；台新投信整理)

台新投信指出，AI需求持續熱絡，2026年第1季台股財報優於預期，分析師將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，2027年企業獲利年增率上修至25%，其中，AI供應鏈2026年獲利年增率上修至五成以上高達52%。可看出AI仍是唯一且最明確的主軸，中長線漲升行情延續，高盛證券近日上調台股評等至「加碼」，並調升目標指數至51,000點，台股挑戰5萬點不是夢，可利用短線大幅拉回布局高純度的「IC設計+記憶體」雙強組合的台股ETF，掌握長線大行情。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，AI模型對算力需求持續強勁，對算力的追求尚看不到盡頭。ChatGPT的使用人數從2023年的1億人增長至目前的8億人，開發者則是從200萬人增長至400萬人，API運算規模從每分鐘3億增長至80億token，滲透率快速提升，呈現幾何級數的成長。AI模型滲透率正快速擴張，並已確實進入生活中，對算力需求大幅提升，高盛證券預估AI算力需求將以每年約400%的速度爆發式增長，為IC設計及記憶體業者帶來新的爆發性商機。

台新臺灣IC設計研究團隊指出，近期美股重挫主要原因在於就業市場超出預期及通膨增溫導致升息機率往上，加上短線大漲後的修正所致，基本面仍十分強勁，從近日台北國際電腦展（COMPUTEX）議題最大的變化來看，已從過去「AI伺服器展示會」，正式進入AI基礎建設全面軍備競賽，AI主軸不再只是GPU效能，而是延伸到電力、散熱、網通、機器人、邊緣AI與實體AI（Physical AI）整體生態系，整體需求更為紮實，也將具體帶動廠商獲利能力，IC設計及記憶體廠商的成長無虞，現在正是逢低布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 供應鏈

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