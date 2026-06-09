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台股一日閃崩下...這些高股息 ETF 成「資金避風港」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美股重挫衝擊全球股市，台股8日單日大跌1,568點，市場避險情緒急升，電子權值股成為殺盤重心。不過，在盤勢劇烈震盪下，高股息ETF憑藉穩定配息與防禦特性，跌幅相對抗震，吸引資金轉向布局，成為震盪市況中的資金避風港之一。

昨日台股電子權值股全面走弱，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、大立光（3008）、緯創（3231）雖呈現開低走高走勢，但成功守住月線支撐，短線若要進一步反彈，仍須先回補缺口壓力。金融股則展現抗跌力道，富邦金控（2881）、國泰金控（2882）皆守住5日均線，成為大盤重挫時的重要撐盤要角。法人指出，輝達執行長黃仁勳同時強調AI建設需求加快，看不到記憶體短缺結束的盡頭，昨日記憶體相關個股開低後具買盤承接。

值得注意的是，根據CMoney統計至8日，觀察近周台股主、被動式高股息ETF表現，在大盤劇烈震盪之際，仍有多檔ETF逆勢抗跌。其中，復華富時高息低波（00731）單周上漲2.6%，表現最為亮眼；永豐優息存股（00907）、國泰股利精選30（00701）、兆豐永續高息等權（00932）也同步維持0.2以上的正報酬，具資金防禦優勢。

另外，主動式高股息ETF方面，主動野村臺灣高息、主動摩根台灣鑫收等兩檔，近周跌幅皆優於同期加權指數，展現相對抗跌力道。事實上，復華富時高息低波、永豐優息存股、國泰股利精選30等，近周走強主因金融股獲利爆發，而各大金控受資本市場熱絡與壽險、銀行本業獲利雙引擎帶動，整體金融板塊獲利表現亮眼，因此擔綱撐盤要角。

此外，法人補充，數位金融已深入日常生活，而近年國際科技巨頭與大型金融機構積極投入區塊鏈、支付清算與數位交易布局。隨滲透率持續提高，金融產業結構有望將迎來新一波轉型契機。

摩根資產管理產品策略部副總經理戴馨玲表示，近期台股加權指數自三月底低點以來漲幅超過40%，隨著美國非農就業數據優於預期導致利率上升，加上中東地緣政治不確定性導致市場風險偏好下降，再者台灣股市與全球科技股連動性高，短期內更容易受國際市場情緒牽動。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，短期台股指數大幅上漲，大盤與季線正乖離率接近18%，歷史數據顯示正乖離大於15%以上，高機率引發短線獲利了結技術性拉回壓力，尤其近期市場多頭造就大量高槓桿投資人，整體融資餘額達歷史高點，短期需觀察融資維持率，一旦恐慌性斷頭追繳的籌碼惡性循環是短線較大隱憂。

謝明志分析，不過長線多頭格局趨勢維持不變。整體而言，配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，愛好高息的存股族投資人，可以多把握回檔之際逢低分批布局的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息 國泰金控

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