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別只會瞎押熱門科技股！009819橫跨資料中心與五大電力巨頭 打包AI真正剛需

聯合新聞網／ 綜合報導
中信數據及電力（009819）經理人陳雯卿指出，AI基建擴張才剛進入加速階段，該基金前十大成分股同時涵蓋博通、奇異維諾瓦、新紀元能源等大廠，將「算力與電力」兩大核心主題完整整合。圖／本報資料照片
中信數據及電力（009819）經理人陳雯卿指出，AI基建擴張才剛進入加速階段，該基金前十大成分股同時涵蓋博通、奇異維諾瓦、新紀元能源等大廠，將「算力與電力」兩大核心主題完整整合。圖／本報資料照片

美國就業數據優於預期與通膨再起憂慮等利空影響，市場對聯準會政策路徑轉趨保守，先前漲多、且對利率敏感度較高的科技成長股出現明顯震盪，費半指數上周五重挫10%。法人認為，資金正重新檢視高估值族群的評價基礎，當市場從「本夢比」回到「更重視獲利與現金流」，資金布局方向可望從高基期、高本益比的純成長股，轉向基期相對較低、需求更具延續性、獲利能見度也更高的AI新基建族群。

中信數據及電力（009819）經理人陳雯卿指出，AI發展已經不是概念題材，而是正在發生的產業現況，從戴爾財報即可看出端倪。戴爾2027財年第一季營收達438.4億美元、年增88%，每股盈餘4.86美元、年增214%，雙雙優於市場預期，且AI伺服器訂單規模在近兩季快速攀升至513億美元，公司更預估本財年AI伺服器收入將是去年的2.4倍，顯示AI基礎建設擴張才剛進入加速階段。這也呼應AMD執行長蘇姿丰所提「AI競賽只到第三局」，AI基建的擴張周期才起步。

除了算力之外，電力也是這波AI浪潮中容易被忽略、卻同樣重要的一環。陳雯卿表示，AI新基建的投資不能只看晶片，真正受惠的是一整條從高速運算、高速互連、算力出租、資料中心，到軟體管理與電力供應的完整供應鏈。009819的布局橫跨上述供應鏈，有助投資人一次掌握AI基建多個關鍵環節，而不必只押單一熱門科技股。

也因此，陳雯卿認為，現階段若要掌握AI長線趨勢，與其在短線波動中追逐已大漲的單一科技明星股，不如回到「AI要運作，先要有算力、也要有電力」這個最核心、最務實的投資邏輯。以009819為例，前十大成分股包括博通、甲骨文、奇異維諾瓦、邁威爾科技、新紀元能源、ServiceNow、Equinix、南方公司、杜克能源與星座能源，同時涵蓋算力、網通、資料中心、軟體應用與電力基建，投資架構相對完整。

陳雯卿表示，當市場從高估值成長股轉向更重視基本面與產業落地進度時，AI新基建可望成為下一階段更具持續性的主線，而009819正是把「算力驅動未來、電力點亮世界」這兩大核心主題整合在同一檔ETF中的工具，適合將AI視為中長期趨勢、並希望以較有效率方式布局的投資人作為關注標的之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009819中信美國數據中心及電力 聯準會 利率 ETF

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