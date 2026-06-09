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009803報酬狠甩0050！老牛拆解「選股1機制吃香」：年化配息9%是後者3倍

聯合新聞網／ 股海老牛
009803將要除息，最後買進日為6/12。記者余承翰／攝影
009803將要除息，最後買進日為6/12。記者余承翰／攝影

前幾天群組有人問：「 老牛，市值型ETF不就是無腦買大盤嗎？009803跟0050差在哪？ 」

我直接貼出今年成績單：009803至今報酬率71.2%，硬是領先了老大哥0050的61%，在市值型ETF裡，10.2%的差距絕對不是零頭！今天就來聊聊，為什麼我自己會多看玉山市值動能50（009803）一眼。

話先講清楚，老牛從來沒有要看衰0050的意思。它是市場公認的龍頭，長期績效扎實，只是今年至今報酬率009803領先10.2%。

那009803憑什麼站得比較穩？關鍵差異：009803多了「 動能篩選 」這一道工。

講個生活化的，0050像健康檢查，標準很單純：誰塊頭最大就排前面，市值大就給多，簡單透明。

009803的標準多了幾條，除了「 市值因子 」，還看「成長因子、動能因子、價值因子、品質因子 」五大因子一起打分數，再決定選誰、給多少權重；每半年幫你重新校一次方向盤，而不是買了就放著生灰塵。

重點就在「動能 」。它讓兩檔在同一批股票上給出不同份量，甚至讓009803抱進一些0050名單上看不到的名字，拆兩個角度看就懂了。

份量不一樣

最好懂的就是台達電。這幾年AI伺服器、電源、散熱題材一路燒，營運跟股價都很有氣勢，在0050它拿的是「 市值該有 」的4.5%；但在009803的動能評分裡，這種「 又大、又在衝 」的標的往往押得比較重，台達電權重就來到7.7%。

國巨也是同一套邏輯。被動元件龍頭靠併購一路擴版圖，成長故事很完整，在009803「 成長＋動能 」篩選下，份量足足比0050多2.8%，持股類似、份量不同，時間拉長就慢慢拉開距離。

卡位隱形冠軍

第二個角度更有意思，009803直接抱了幾檔0050名單上「 查無此人 」的股票，代表009803不只挑最大的，還要挑正在長大的。

穎崴就是好例子：做半導體測試介面，需求跟著高效能運算往上，正是「 題材正熱、動能正強 」的角色。

別錯過勤誠：專做伺服器機殼，聽起來不性感，但AI伺服器一台台出貨，機殼是實打實會用到的。

這種有成長、有動能、塊頭還不到龍頭級的公司，正是009803多賺一段、而0050吃不到的關鍵，這就是動能篩選的差別。

大家心裡還有個更實際的問題：「 那配得多不多？ 」對愛領現金流的人來說，會漲又會配才是真愛。這點009803也沒讓人失望。

009803採季配息，6月配息金額上調至0.5元，年化配息率來到9%，是0050（2.78%）的三倍還有找。跟著台股成長、又能領到有感的現金流，這就是009803「 成長跟股息我全都要 」的意涵。

009803即將在6月進行除息，除息行事曆又來囉：

6/12（五）最後買進日（想領這次股息，最晚這天要持有）

6/15（一）除息交易日

7/7（二）股息發放日

這幾天很多人問老牛：「 美股科技股重挫，台股會不會跟著倒？ 」短線震盪，難免。

但老牛想說的是：猜漲跌是散戶的事，選對核心配置才是長線贏家該做的事，能不能跟上產業成長的列車，才是老牛這篇真正想跟你聊的。

老牛碎碎念：0050是穩穩跟大盤的老朋友，這點我從不否認，它該在你的核心配置裡。

009803的差別，是在「 市值 」外多加了「 動能 」這道工，靠台達電、國巨加重，加上穎崴、勤誠這類隱形冠軍卡位，今年硬是多跑一段，配息還大方，這種市值型新面孔，值得你放進觀察清單，多看兩眼嘿。

◎感謝 股海老牛 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803玉山市值動能50 0050元大台灣50

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