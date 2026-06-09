小資1萬元入手00990B月配息！經理人點風控核心：只鎖定高票息明日之星

股債配置非固定 依生命週期彈性調整

國泰投信近日宣布將於6月15日正式募集兩檔全新債券產品：「國泰環球策略收益債券基金」與「國泰收益非投資等級債券ETF（00990B）」。

國泰投信針對「股六債四」配置指出，此比例屬於中興的長期核心配置，實際操作會隨股市點位波動彈性調整。

總經理依生命週期提出具體建議：

30歲以下年輕族群風險承受度高，可採「股八債二」。 30至60歲主力投資族群，在30至40歲時可採「股七債三」、40至60歲則回歸「股六債四」以累積退休複利。 60歲以上退休族群，股票比重應進一步調降至「股四債六」。

新一代00990B 聚焦實體產能與風險防禦

針對華爾街對選債的影響，經理人指出，AI 時代核心在於投資具實體產能且不易被取代的產業。今年非投資等級債的機會主要來自數據中心相關發行人，其背後有Google、Amazon、Microsoft等大型雲端服務供應商（CSP）的租約擔保，基本面穩定且能提供高出100至200個基點（BP）的溢價。

在產品差異方面，台灣目前有11檔非投等債ETF。舊一代產品會買到Triple C等級；新一代的00990B 則強化風險防禦，明訂「Triple C Plus以下不納入」。

此外，新產品契合散戶需求設計為月配息機制，並針對正向展望的指標進行權重調整。

澄清聯準會升息傳聞 中東局勢為關鍵變數

媒體關切未來是否因通膨迫使聯準會升息，國泰投信澄清，目前的官方觀點認為今年的貨幣政策是「不升不降」，並持續觀望數據。

未來是否升息，最大變數取決於中東局勢。一旦情勢失控、紅海封鎖導致油價突破100美元，聯準會才會有升息壓力。

經理人補充，當前環境與2022年不同，高房貸利率已抑制租金與房價。

在新興市場債的選擇上，為控制波動，仍以投資等級（IG）債券及相對穩定的拉丁美洲大型國營能源或礦業公司為主，避免地緣政治與戰爭風險。

嚴格後勤風控 單一發行人上限2%

針對CoreWeave等AI相關企業的持債風險，經理人表示，雖然各企業在AI融資效果下積極籌資，但00990B在指數設計上設有嚴格防禦條件：單一發行人權重不得超過2%，且單一產業分類上限為15%，後勤風控已做好把關。

對於私募信貸踩雷疑慮，經理人解釋，投信基金基於控制波動原則，基本上不會投資此類非公開市場的借貸類別。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。