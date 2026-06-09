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安聯00402A 今掛牌 瞄準美國科技股長期潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

主動式ETF市場再添生力軍，安聯投信旗下第三檔主動式ETF的安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）9日掛牌。該檔ETF鎖定美國科技成長趨勢與AI新商機，持續看好美國科技股後市表現。

安聯投信表示，美股主要指數8日開盤走高，收復上周五（5）日部分失土。隨著晶片股在前一交易日遭遇重挫後吸引逢低買盤進場，加上市場對 AI 投資熱潮前景仍抱持信心，以及中東緊張局勢出現降溫跡象，帶動風險資產回升。

安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的，隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，美國就業數據強勁，展現基本面韌性，企業基本面也仍屬穩健。後續仍需觀察聯準會6月中會議。在AI算力需求持續增長、資料中心建設加速擴張與全球電力基礎設施投資升溫大趨勢下，相關產業長期成長邏輯並未改變。

展望後市，洪華珍表示，美國科技財報繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，以及美國最大規模IPO行情啟動，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修雙重紅利。

洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元機會。

在IPO題材部分，航太及人工智慧公司SpaceX估值上看2兆美元，市場看好前景；另外像ChatGPT開發商OpenAI，Agentic AI應用龍頭Anthropic也可能於第3季尋求上市，隨著更多高成長題材可供選擇，資金卡位需求外溢效應，美國科技股有望再度吸引全球投資人目光。

安聯投信推出00402A，投資策略聚焦於具長期成長動能的美國關鍵科技產業，結合由上而下的總體分析與由下而上的個股研究，鎖定高稀缺性、高產業門檻與高成長潛力的企業，涵蓋AI、半導體、光通訊、機器人等趨勢題材，並透過風險控管機制，動態調整投資組合，提升長期投資效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 美國 ETF

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