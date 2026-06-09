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殖利率飆破6%、高利率成債券投資黃金期！國泰投信點「 股5債4 」：00990B狂吃AI融資外溢紅利

聯合新聞網／ 文俐心
國泰投信近日舉辦記者會，宣布將於6月15日正式募集兩檔全新債券產品：國泰環球策略收益債券基金與國泰收益非投資等級債券ETF（00990B）。 聯合報系資料照
國泰投信近日舉辦記者會，宣布將於6月15日正式募集兩檔全新債券產品：國泰環球策略收益債券基金與國泰收益非投資等級債券ETF（00990B）。 聯合報系資料照

國泰投信推兩大債券新品 應對台股漲多籌碼整理

國泰投信近日舉辦記者會，宣布將於6月15日正式募集兩檔全新債券產品：

國泰環球策略收益債券基金

國泰收益非投資等級債券ETF（00990B）

國泰投信指出，美股、韓股與台股近期出現拉回，主因是今年以來漲幅過高，引發籌碼面震澱與整理，然而，由於全球AI趨勢依舊強勁，台灣科技業在AI供應鏈中競爭力堅強，在籌碼沉澱過後，下半年台股仍有往上挑戰高點的空間。

高利率環境浮現 債券投資價值達歷史高位

面對股市高檔波動，國泰投信重申「股五債四」的黃金資產配置重要性。

國泰投信指出，在聯準會可能預防性升息一至兩碼的預期下，債券殖利率近期彈升顯著，美國30年期公債殖利率已來到5%以上，10年期公債也達4.5%以上，優質投資等級債殖利率更突破6%。

此時市場可預測性高，高殖利率具備極佳的吸引力，投資人不應在股市高點盲目all in，應透過配置債券達到持盈保泰的效果。

主動型環球策略基金 精準捕捉景氣循環Alpha

主動型的「國泰環球策略收益債券基金」由經理人蔡宗岸負責，他表示，在結構性通膨與財政支出支撐下，高利率環境將持續存在。

該基金投資範圍涵蓋全球五種多元債種，並運用福泰集團累積20年海外投資經驗所形塑的量化MRM模型，在不同景氣循環中進行主動調整。

目前該基金配置組合中，成熟市場投資等級債與高評級證券化商品等「防禦型資產」占40%，新興市場債、非投等債及可轉債等「攻擊型資產」則占60%，以兼顧穩定收息與資本利得。

新一代ETF 00990B 鎖定美國「明日之星」

被動型的國泰收益非投資等級債券ETF（00990B）由經理人陳韻竹管理，該產品追蹤彭博獨家授權指數，資產高達八成集中於美國。

陳韻竹指出，00990B具備三大特色：

首先是「票息學霸」，篩選出市場前30%的高票面利率債券，目前成分股平均票面利率達8.78%。

其次是「嚴格風控」，對CCC Plus以下的高違約率債券採取一票否決制，使整體指數違約率僅0.01%。

最後是納入「明日之星（Rising Star）」機制，針對具備升評潛力的BB-級以上且展望正向的發行人，給予權重放大兩倍的配置。

AI融資外溢效果顯著 1萬元小資即可入手

韻竹進一步分析，當前AI科技大廠獲利獲得驗證，其融資效果已外溢至非投資等級債券市場，如被譽為「NVIDIA親兒子」的GPU算力公司CoreWeave等大廠，皆已走向公開債券市場發債，並被納入00990B前十大發行人中，使得科技債權重明顯提升。

00990B具備月配息機制與平準金功能，每股發行價10元（即新台幣1萬元即可入手），預計於6月15日至6月18日正式募集，並將於7月9日掛牌上市，為投資人提供抗波動且具效益的資產配置新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00990B國泰收益非投資等級債券ETF 國泰環球策略收益債券基金

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