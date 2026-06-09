散戶對後市有信心 台股五大超人氣標的 ETF 包辦

台灣的散戶變了？台股昨（8）日大跳水，投資人進場狂搶ETF，尤其是代表「極度看好」台股的元大台灣50正2（00631L）。據統計，台股昨成交量前五強全由台股ETF包辦，從市值型到二倍的槓桿型，從被動式到主動式，顯示散戶對ETF寄予厚望，對台股後市充滿信心。

台股昨成交量人氣前五強中，元大台灣50正成交量達73.2萬張，不僅創天量，也是台股成交量天王；再來是主動統一升級50成交68.7萬張，排名第二；元大台灣50、主動統一台股增長、凱基台灣TOP50，成交量52.4萬、41萬、37.4萬張，分居第三至第五。

另有不少散戶透過零股撿便宜，統計零股成交量前五名，依序為元大台灣50、元大台灣50正2、台積電、主動統一台股增長、凱基台灣TOP50；除護國神山台積電，其他亦均為台股ETF。元大台灣50零股成交量高達39,266（千股），而主動統一台股增長ETF在台股成交量與零股成交量都進入前五名，跟主動統一升級50，是唯二入榜的主動式ETF。

國泰投信總經理張雍川分析，投資人從經驗發現，買個股賠的比賺的多，相較之下，買ETF獲利機會更高。因為買個股風險太集中，波動度又高，透過ETF一籃子股票分散風險，投資人不需費心選股，這種買ETF取代買個股的趨勢，在全球主要股市皆然。

以申購來看，統計至上周，台股ETF淨申購金額排名，由元大台灣50以單周淨申購金額656億元穩居第一，元大台灣50正2則以218億元排名第二。以年內績效來看，截至8日，元大台灣50正2報酬率104.8%，單是5月的報酬率便達28.4%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。