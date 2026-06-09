台股下殺…投資人抄底 ETF愈跌愈熱賣

美股重挫引爆台股「黑色星期一」，加權指數昨盤中一度大跌逾兩千點，終場仍重挫超過一千五百點。不過，從成交量排行來看，投資人並非全面撤退，反而出現一股明顯的ＥＴＦ（指數股票型基金）搶進潮，尤其看多台股的市值型、槓桿型ＥＴＦ成為資金集中買進標的。

證交所統計，昨天台股成交張數前十大個股中七檔為ＥＴＦ，前五名更都由ＥＴＦ包辦，依序為元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）及凱基台灣TOP50（009816）。其中00631L成交七十三萬張，居全市場成交量第一；00403A成交約六十八萬張居次，0050也以約五十二萬張排第三。

值得注意的是，台積電股價昨跳空開低，開盤下跌一三五元，來到二二三○元，創下史上盤中下跌金額新高，散戶趁機搶進台積電，盤中零股交易升溫。據統計，台積電盤中零股成交金額達一七三億元，高居台股之冠，市場人士分析，這波台股上漲又急又快，台積電好不容易明顯回檔，因此有投資人打算抄底。台積昨收二二九五元、下跌七十元。

券商表示，投資人面對台股急跌，不只不恐慌賣出，甚至直接買進波動更大的00631L，押注台股後續反彈。00631L是追蹤台灣50指數的兩倍槓桿型ＥＴＦ，因此會放大單日漲跌表現。券商指出，投資人勇於搶進，等同積極押注台股短線反彈。不過也因為槓桿ＥＴＦ波動較大，適合具風險承受度與波段操作能力的投資人。

對照上周五成交量，更能看出買盤升溫。00631L上周五成交約四十五萬張，昨增幅超過六成。其他包括009816增幅也超過六成。

至於最具代表性的0050同樣吸引低接買盤，成交量衝上全市場第三名。分析師說，對許多長期投資人來說，0050跌破百元整數關卡不只是市場恐慌訊號，也像是一個心理價位，讓原本定期定額或等待回檔的資金開始分批進場。

市場人士指出，加權指數雖然大跌，但成交量前五名全由ＥＴＦ包辦，顯示這波下殺並未完全擊潰投資人信心。市場一邊恐慌，一邊有人進場，尤其ＥＴＦ已經成為台灣投資人的重要標的，「愈跌愈買ＥＴＦ」，是這一輪多頭市場相當鮮明的資金現象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。