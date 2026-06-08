00919年化配息率13% 耀眼

台股大盤昨（8）日雖然下跌3.4%，但今年來仍大漲逾50%。高股息ETF累積豐厚資本利得，配息表現亮眼，讓持有的投資人配息與股價雙頭賺。以規模前五大高股息ETF來看，最近一次配息金額紛創近一年或有配息紀錄以來新高，且股價也都寫下高點，其中，群益台灣精選高息（00919）預估年化配息率13.33%最耀眼。

00919將於16日除息，欲參與除息的投資人請留意15日為最後買進日。本次每股預計配發1元，一口氣創下三高紀錄。首先是每股配息1元，為掛牌來最高；二是預估年化配息率近13.33%，刷新本身配息紀錄，更是市場唯一連續13季、次次配息且年化配息率都超過10%的台股ETF；三是股價一度突破30元創新高，第2季以來漲幅更接近40%。

00919連續13季年化配息率超過10%，法人指出，對存股族來說，這樣的配息正能滿足建立長期現金流的理財需求，並且還有望兼享價差優勢，投資效益更佳。

近期除了公告最新配息，00919還調整成分股，剔除先前因受惠AI題材股價明顯走揚、但股息未跟上的個股，力求投資組合穩健和股息續航力。在最新持股顯示，在金融、電子、非金電三大區塊均衡布局，其中金融、電子權重各占四成。

法人指出，相較不少熱門台股ETF持股重押電子股以求超額報酬，或是偏重權值股訴求貼近大盤，00919持股均衡多元，有助降低波動。

尤其高息ETF選入的個股擁有相對抗跌的特性，在盤勢震盪時能發揮資金避風港功能，具備較佳的防禦能力，並兼顧創造穩定現金流與資本利得契機。

除權息旺季將至，00919將先享有成分股的現金股利挹注。法人表示，00919的電子股成分股囊括輝達「兆元宴」的重要合作夥伴，有望續享AI趨勢下的成長機會；金融股涵蓋完整的五大壽險金控，以及指標券商與租賃業者，都有望續添股價與配息動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。