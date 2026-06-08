00405A掛牌 押AI供應鏈
主動式ETF新星登場，「主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）」今（9）日正式掛牌上市，投資人即日起可於各大券商直接下單，透過主動選股優勢，採定時定額或逢回布局策略，精準掌握台股長線升級契機。
展望2026年下半年台股，富邦投信表示，受惠全球AI需求持續擴張，台灣出口與GDP同步迎來創高及上修利多，美台企業獲利亦處於全面上修階段。
儘管近期大盤高檔震盪、資金輪動加速，但多頭格局仍具韌性，整體趨勢維持震盪向上。
隨台灣上市櫃企業5月營收陸續出爐，多數產業仍展現成長動能，企業獲利預估持續上調，市場擔憂的泡沫化跡象尚未浮現。且台灣位居全球AI供應鏈核心，無論先進製程、先進封裝或AI伺服器關鍵零組件，皆持續受惠國際科技大廠擴大資本支出與投資布局。
在資金快速輪動環境下，主動式ETF能突破被動追蹤指數限制，透過靈活動態調整掌握市場機會。00405A團隊將持續聚焦AI供應鏈等長線趨勢產業，以多元布局因應市場波動。
00405A背後有富邦投信完整投研團隊支援，核心操作採用「Gain Alpha效率投資組合」模型，結合總體與個體研究。在由上而下（Top-Down）架構中，透過跨部門研究全球利率與區域經濟，搭配SBM景氣循環量化管理及風險預警模型，掌握趨勢並降低黑天鵝風險；在由下而上（Bottom-Up）架構中，精選價值與成長股、大型與小型股、產業與主題類股，以及原物料與另類投資標的，發掘具中長期成長潛力企業。
這檔基金採季配息機制，投資範圍具高度彈性，上市後投資於台股（含興櫃、創新板）總額不低於淨資產價值70%；其中，投資於「長期耀眼趨勢產業與領導企業」比率不低於60%，涵蓋AI基礎建設、雲端與大數據運算、行動通訊、社群連結、新能源車供應鏈、生技醫療，以及科技創新跨域應用所衍生新興產業領導企業。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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