美股基金 ETF 五連發 經理人：掌握低檔布局機會

現在的市值型 ETF，真的開始「進化」了。 近期的市場節奏開始悄悄變化，AI、半導體、ASIC、散熱、伺服器輪流接棒，如果ETF只是單純看市值大小，有時候反而容易慢半拍。 這也是我近期開始注意「動能型市值ETF」的原因。 像玉山市值動能50（009803）這類產品，除了大型權值股，也會納入具備成長性的公司，甚至透過半年換股機制，在「高股息」與「強勢成長」之間做調整。 我覺得它比較適合「想領股息，但又不想錯過產業趨勢」的投資人。 投資沒有標準答案，元大台灣50（0050）依然很經典，但市場正在改變，ETF的選擇，也開始越來越多元了。 以前提到市值型ETF，很多人第一個想到的，幾乎都是0050或富邦台50（006208），原因很簡單：穩、規模大、長期績效強。 但近期市場上開始出現了一些「新版市值型ETF」，像是我之前介紹過的凱基台灣TOP50（009816），就是「不配息+動能配置」的0050。

2026-06-08 13:07