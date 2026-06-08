美股基金 ETF 五連發 經理人：掌握低檔布局機會
美國就業數字優於預期，投資人擔心美國聯準會（Fed）將升息，美股上周五（5日）大跌，科技股領跌，費城半導體指數暴跌逾10%，那斯達克指數跌幅也超過4%。統計顯示，本月將有五檔美股相關基金/ETF募集，有望掌握低檔布局的機會。
依募集先後順序，這五檔美股相關基金/ETF包括群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭ETF、富蘭克林華美美國收益多重資產基金、兆豐美國戰略智造多重資產基金、聯邦美國金融創新ETF。其中，三檔ETF都是只投資美股，兩檔共同基金則都是美股搭配美國債券。
群益投信昨（8）日推出群益標普500、群益美國科技巨頭這兩檔ETF，分別追蹤S&P 500指數、Solactive美國科技巨頭指數，建議投資人市值型與科技主題美股ETF雙管齊下，並依據自己的投資屬性調整投資比重，以掌握全產業的投資機會。
兆豐美國戰略智造多重資產基金將於15日開募、富蘭克林華美美國收益多重資產基金訂在22日開募。
前者鎖定美國戰略產業，不但涵蓋具備政策護城河與供應鏈自主權的美國龍頭企業，同時掌握中型股的投資機會；後者則布局成長股、價值股及債券，並透過掩護買權策略，打造穩月收與追成長雙引擎，以達成穩定收益目標。
聯邦美國金融創新同樣在22日開募，強調創新成長題材，追蹤彭博TPEx美國金融創新指數，聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設與相關創新應用領域，而且採取等權重方式配置30檔個股。
美股大跌，正提供良好的進場機會。群益標普500經理人謝明志分析，美國經濟及企業獲利長期增長趨勢不變。
今年美股企業獲利展望穩健，S&P 500指數各產業預估獲利都維持正成長，布局S&P 500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。
至於富蘭克林華美美國收益多重資產基金，則將兵分三路，布局美股、美債及掩護買權，收取股票股利、債息及權利金，打造多元收益來源，以因應不確定的環境。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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