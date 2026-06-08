台股大跌前…高股息ETF已累積豐厚資本利得 配息表現亮眼

台股大盤8日雖然回跌3.4%，但今年來仍大漲逾50%。高股息ETF累積豐厚資本利得，配息表現亮眼，讓持有的投資人配息與股價雙頭賺。以規模前五大高股息ETF來看，最近一次配息金額紛創近一年或有配息紀錄以來新高，且股價也都寫下高點。

就預估年化配息率來看，以群益台灣精選高息（00919）13.33%最耀眼，其次是復華台灣科技優息（00929）的10.13%、國泰永續高股息（00878）的9.5%、元大高股息（0056）的9.39%、元大台灣高息低波（00713）的6.9%。

00919將於16日除息，欲參與除息的投資人請留意15日為最後買進日。00929則將於17日除息，最後買進日為16日。

00919本次每股預計配發1元，一口氣創下三高紀錄。首先是每股配息1元，為掛牌來最高；二是預估年化配息率近13.33%，同步刷新本身配息紀錄，更是市場唯一連續13季、次次配息且年化配息率都超過10%的台股ETF；三是股價一度突破30元創新高，第2季以來漲幅更接近40%。

00919連續13季年化配息率超過10%，法人指出，對存股族來說，這樣的配息正能滿足建立長期現金流的理財需求，並且還有望兼享價差優勢，投資效益更佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。