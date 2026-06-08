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「三高」金融新常態 國泰全球多元收益傘型基金6/15登場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全台資產管理領導品牌國泰投信今（8）日舉行「國泰全球多元收益傘型基金」記者會，由國泰投信總經理張雍川（左二）、發言人鄭立誠（右二）、基金經理人蔡宗岸（左一）、陳韻竹（右一）連袂出席。圖／國泰投信提供
全台資產管理領導品牌國泰投信今（8）日舉行「國泰全球多元收益傘型基金」記者會，由國泰投信總經理張雍川（左二）、發言人鄭立誠（右二）、基金經理人蔡宗岸（左一）、陳韻竹（右一）連袂出席。圖／國泰投信提供

全台資產管理領導品牌國泰投信今（8）日舉行「國泰全球多元收益傘型基金」記者會，包含主動式基金國泰環球策略收益債券基金及被動式ETF國泰收益非投等債（00990B），主、被動基金齊發，預計6月15日至18日展開募集。國泰投信表示，當前市場正處於「高利率、高通膨、高不確定性」的三高金融新常態，投資人更需要兼顧資產配置彈性、風險控管與收益的解決方案。

國泰投信總經理張雍川表示，台股今年以來表現亮眼，市場資金持續追逐成長題材，但關鍵在於更要思考黑天鵝來襲時，資產能否守得住。

國泰投信截至今年4月30日，資產管理總規模達新台幣3.21兆元，基金規模達1.66兆元，全權委託規模則達1.55兆元，位居全台投信第一名。國泰環球策略收益債券基金由具備18年投資經驗的基金經理人蔡宗岸帶領國泰固定收益投資團隊操盤，由於近年債市已不再是單一債種獨領風騷，在不同景氣循環與利率環境下，每年皆有不同債券種類輪流勝出，基金設計上可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品與可轉債等五大債種，並依市場情境動態調整存續期間與資產比重。基金導入國泰自主研發的Macro Regime Model（MRM，總體周期模型），透過成長動能與信貸環境變化定位市場狀態；若利率趨勢指標偵測升息，可增加利率避險部位，偵測降息時則拉長投組存續期間，提升配置效率。

國泰收益非投等債（00990B）主打新一代非投資等級債ETF，追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，具備月配息機制，發行價為10元。00990B聚焦短天期非投等債，對利率敏感度較低，有助降低價格波動衝擊。相較傳統非投等債ETF多以市值加權或固定信評條件篩選，00990B導入「STAR」選債邏輯，從精選信用品質評價（Strong Credit）、精選票面利率前30%（Top 30% Coupon）、殖利率與市值加權（All Together）到明日之星升評潛力加權2倍（Rising-Star）等四大面向升級，期望在追求收益的同時，兼顧風險控管與投組成長性。

具體而言，00990B首先排除三大信評公司任一信評等於或低於CCC+之債券，聚焦BB+至B-券種，避開違約風險較高之CCC/C債券，強化投組防禦力；同時鎖定票面利率前30%標的，目前標的指數殖利率8.40%、票面利率8.78%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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