愈跌愈買！成交量前五名都是ETF 00631L、0050擠進成交量前五

加權指數今（8）日盤中一度大跌逾2000點，終場仍重挫超過1500點。不過，從成交量排行來看，投資人並非全面撤退，反而出現一股明顯的ETF搶進潮。

根據證交所資料，今日成交量前五名全由ETF包辦，依序為元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）及凱基台灣TOP50（009816）。其中，00631L成交股數達7.32億股，換算約73.29萬張，居全市場成交量第一；00403A成交約68.7萬張居次，0050也以約52.5萬張排第三。

對照上周五成交量，更能看出買盤升溫。00631L上周五成交約45.59萬張，今天放大到約73.29萬張，增加約27.7萬張，增幅逾六成；00403A上周五成交約58.82萬張，今天增加到約68.7萬張，增加近10萬張；00981A也從約34.24萬張增加到約41萬張；009816則從約23.29萬張增加到約37.45萬張，增幅也超過六成。

市場人士表示，對許多長期投資人來說，0050昨跌破百元不只是市場恐慌訊號，也像是一個心理價位，讓原本定期定額或等待回檔的資金開始分批進場。

市場人士指出，今天ETF成交量暴增，反映投資人對台股中長線仍有信心，尤其AI與大型權值股基本面尚未明顯反轉，急跌反而被部分資金視為加碼機會。不過，00631L屬於槓桿型ETF，跌幅與漲幅都會放大，適合具備波段操作能力的投資人；若只是長期累積資產，仍應以一般市值型ETF分批布局較為穩健。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。