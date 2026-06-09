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千萬買0050正二（00631L）⋯2年帳面獲利逾2200萬元！網曝隱藏風險：不適合所有人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資者在00631L（元大台灣50正2）持有兩年，獲利超過2200萬元。此ETF追蹤台灣50指數，受AI熱潮影響表現優異，但槓桿特性也隱藏風險。專家提醒，不適合所有人長期持有。記者余承翰／攝影
一名投資者在00631L（元大台灣50正2）持有兩年，獲利超過2200萬元。此ETF追蹤台灣50指數，受AI熱潮影響表現優異，但槓桿特性也隱藏風險。專家提醒，不適合所有人長期持有。記者余承翰／攝影

正2是不少投資人的最愛，一名網友在PTT分享自己投資元大台灣50正2（00631L）的成果，引發熱議。他表示自己在2024年前投資績效不理想，之後決定改變策略，專注布局槓桿型ETF正二商品，除了自有資金約500萬元外，還透過500萬元信貸加碼投入，並將後續獎金、分紅持續投入市場。經過兩年多的累積，目前帳面獲利已超過2200萬元。

近年來00631L成為台股最受討論的槓桿ETF之一。該檔ETF追蹤台灣50指數單日兩倍報酬，主要透過台指期貨等衍生性商品達成槓桿效果。受惠於AI熱潮帶動台積電等大型權值股大漲，00631L近兩年績效遠優於大盤，也吸引不少投資人將其視為長線投資工具。不過由於槓桿特性，其波動幅度也遠高於一般ETF。

原PO透露，自己曾在2025年關稅戰期間經歷帳面虧損500萬元的低潮，但仍持續持有，並未因市場震盪出場。他表示，開盤後可能還會因市場修正吐回部分獲利，但現階段距離自己的財務目標仍有差距，因此沒有停下投資腳步的打算。唯一觀察到的現象是，00631L長期實際報酬與理論上的兩倍指數報酬仍會存在些微差距。

不少網友對其獲利成果表示佩服，直呼「無腦正二，天下無敵」、「真正二教護法」、「恭喜準備破億」。有網友指出，原PO成本已相當低，即使市場短期修正也難以撼動獲利基礎，因此與高檔才進場的投資人面臨的風險完全不同。也有人認為，真正值得學習的並非標的本身，而是在市場大跌時仍敢持續持有甚至加碼的心理素質。

不過也有不少網友提醒，原PO的成功很大程度來自近兩年AI帶動的超級多頭行情。部分人指出，若遇到類似2000年網路泡沫或長時間空頭市場，正二商品的風險將遠高於一般ETF；還有人強調，00631L本質仍是槓桿工具，並不適合所有投資人長期持有。此外，也有網友認為，若當初在關稅戰後買進台積電、聯發科等AI概念股，同樣有機會獲得超過200%的報酬，關鍵仍在於是否敢在市場恐慌時持續投入資金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 台股 槓桿

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