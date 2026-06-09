台股大跌⋯0050、00631L交易金額飆升！散戶看好：跌就是買

台股8日受到國際利空衝擊，上演「黑色星期一」，加權指數盤中一度重挫超過2600點。不過與過去股災出現恐慌拋售不同，大量資金反而趁勢進場抄底，帶動元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）成交爆量，雙雙突破200億元，成為市場焦點，也引發PTT股板熱烈討論。

根據媒體報導，本波資金幾乎集中流向0050與00631L。統計顯示，0050上周淨申購金額高達656億元居冠，00631L則以218億元排名第二，兩檔合計吸金超過870億元。今年以來截至6月5日，00631L報酬率達121.4%，而0050投資人數更突破300萬人，穩居台股最具代表性的市值型ETF。

一名網友在PTT發文表示，這次市場情緒與去年川普關稅衝擊時相當類似，許多投資人選擇把握大跌機會進場，而非恐慌殺出。他也引用輝達執行長黃仁勳先前提到的「打折價」概念，認為不少人正是抱持逢低布局心態搶進市場。

PTT網友普遍展現強烈做多信心，不少人直言「基本面根本沒變，不加碼才是傻子」、「跌就是買」、「台股超簡單」。許多人認為AI浪潮、台積電成長動能以及權值股優勢仍在，因此即使短線大跌，長線趨勢並未改變。有網友表示開盤就搶進0050或00631L，甚至加碼數十張正二產品，認為未來仍有再創新高機會。

其中最受關注的討論焦點，則是散戶心態的轉變。部分網友指出，經歷疫情、2025年關稅戰等多次市場劇烈震盪後，投資人逐漸形成「大跌就是機會」的觀念。有人認為，以往散戶習慣追高殺低，如今反而越跌越敢買，甚至被戲稱為「第四法人」。也有留言表示，許多人手上保留現金，就是等待類似的大跌時刻進場布局。

不過也有不同聲音認為市場氣氛過於樂觀。部分網友擔憂，美股尚未開盤，若晚間美股持續重挫，台股隔天可能面臨更大壓力；也有人提醒，當市場幾乎一面倒看多時，反而需要留意後續修正風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。