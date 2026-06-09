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正二真能放長期？網揭重點「不是商品」…高手曝持股獲利早翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著AI浪潮推升台股，槓桿ETF「0050正2」引發熱議。不少網友探討其長期投資價值，意見分歧，支持者認為回報優異，而反對者則警告風險高。關鍵在於投資人的心理素質與市場情況。 中央通訊社
隨著AI浪潮推升台股，槓桿ETF「0050正2」引發熱議。不少網友探討其長期投資價值，意見分歧，支持者認為回報優異，而反對者則警告風險高。關鍵在於投資人的心理素質與市場情況。 中央通訊社

近年台股在AI浪潮帶動下屢創新高，市值型ETF與槓桿ETF成為投資人熱門話題，其中追蹤台灣50指數兩倍報酬的「0050正2」更被不少投資人視為長線投資工具。不過，一名網友近日在Dcard發文詢問「正二真的適合長期持有嗎？」並透露朋友打算賣掉0050改買正二，引發熱烈討論。網友看法兩極，有人認為正二長期績效驚人，也有人警告槓桿商品風險遠高於一般ETF，不能只看到上漲時的報酬。

原PO表示，自己看到網路上對正二ETF的評價相當分歧，有人認為長期持有能放大台股上漲紅利，也有人強調槓桿產品不適合長抱，因此好奇是否應該趁機進場。由於近年台股受惠AI與半導體產業成長，0050與各類正二ETF報酬亮眼，也讓相關話題持續受到投資人關注。

討論中獲得最多認同的留言指出，問題其實不在於正二能不能長抱，而是在於投資人本身是否具備足夠認知與心理素質。該網友表示，正二只是把大盤的漲跌幅放大，若連大盤修正都無法承受，持有正二時只會更容易出現追高殺低的情況。他認為，投資人應先理解總體經濟、產業趨勢、期貨與現貨的關係，以及正二ETF實際追蹤機制，再來決定是否適合配置。

另一派網友則從產品結構分析風險。有金融背景的網友指出，正二ETF主要透過台指期貨等衍生性商品達成槓桿效果，因此並非單純把0050報酬乘以二。由於存在換倉成本與波動耗損，若市場長期盤整或劇烈震盪，績效可能不如預期。有留言提到，正二長期報酬未必會是原型ETF的兩倍，甚至在部分極端市場環境下，可能連續數年落後0050。

不過，也有不少支持者認為，從過去十年甚至疫情後的大多頭行情來看，正二確實創造出遠高於0050的累積報酬。有人分享自己持有多年後已獲得數倍收益，也有投資人認為，只要長期看好台灣經濟與台積電等權值股發展，正二仍具備長期投資價值。部分網友更直言，「你們都不要買，我買就好」，展現對後市的樂觀看法。

此外，也有網友提醒，討論正二是否適合長期持有，不能忽略市場循環因素。有人指出，目前許多支持正二的案例建立在AI帶動的大牛市背景下，若未來出現類似2000年科技泡沫或2008年金融海嘯後長時間盤整的環境，市場風向可能完全不同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50

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