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正2ETF只推0050正2？網友點出「多個關鍵」：市場規模大容易進出

聯合新聞網／ 綜合報導
正2 ETF中，0050正2受到廣泛推薦，網友分析流動性、費用率及品牌知名度等因素所致。討論中也提及00685L與00631L作為替代選擇，顯示槓桿ETF選擇邏輯多樣。圖／本報資料照片
正2 ETF中，0050正2受到廣泛推薦，網友分析流動性、費用率及品牌知名度等因素所致。討論中也提及00685L與00631L作為替代選擇，顯示槓桿ETF選擇邏輯多樣。圖／本報資料照片

近年台股持續創高，加上0050與各類槓桿型ETF績效亮眼，讓「正2 ETF」成為不少投資人討論焦點。近日一名網友在Dcard股票板發文詢問，為何大家提到槓桿ETF時，幾乎都推薦0050正2，而非其他追蹤加權指數的正2產品，引發熱烈討論。網友們從流動性、費用率、品牌知名度到追蹤誤差等角度分析，也讓不少新手投資人更了解槓桿ETF的選擇邏輯。

原PO表示，自己觀察股票社群與討論區後發現，只要有人詢問槓桿ETF，幾乎清一色都會被推薦0050正2，因此好奇是否真的比其他同類型產品更有優勢，還是單純因為討論度較高，才形成市場共識。

有網友指出，0050長期被視為台股市值型ETF代表，許多投資人對其成分股與績效相當熟悉，因此延伸出的槓桿產品自然也容易成為首選。一名網友分析，大家推薦0050正2未必代表它一定是最好的選擇，而是因為品牌辨識度高、資訊豐富，加上投資人習慣複製前人的投資方式，因此逐漸形成「標準答案」。他認為，其他追蹤台股的正2 ETF在核心策略上其實差異不大，主要比較的是費用率、追蹤誤差與管理效率。

另一派網友則認為，流動性才是關鍵因素。由於槓桿ETF交易量差異明顯，成交量較大的產品通常買賣價差較小，不容易出現折溢價問題，因此更適合作為長期配置標的。有投資人表示，市場規模大、成交活絡的產品相對容易進出，也是許多人優先選擇0050正2的重要原因。

討論中也有不少網友推薦其他產品。其中00685L被多次提及，有支持者認為其內扣費用較低，長期下來對報酬率影響明顯，而且上市以來績效不俗，加上未來規劃分割，有望進一步提升流動性，因此是值得考慮的替代選項。此外，也有網友提到00631L，認為在市場震盪或盤勢轉弱時，其追蹤方式與操作特性有不同優勢。

此外，有人從國際市場角度切入，指出槓桿ETF並非台灣獨有現象。像美股市場常見的TQQQ、QLD、SOXL等產品，同樣受到積極型投資人青睞；韓國市場也有不少投資人偏好韓股正2或正3產品。換言之，投資人通常會優先選擇自己最熟悉、市場最具代表性的指數進行槓桿操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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