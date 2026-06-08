台股暴跌ETF全面爆量！正2、反1同步放大 主動ETF衝進成交量前三

美股費城半導體指數上周五重挫10.26%，創2020年疫情以來最大單日跌幅，拖累台股8日盤中一度暴跌2,694點，終場跌點收斂至1,568.16點，成交值收斂至1.13兆元。盤勢劇烈震盪之際，市場資金大幅轉向ETF工具，正向槓桿、反向及主動式ETF同步爆量，反映資金透過不同策略進行避險、調整與短線交易。

觀察成交量排行榜，元大台灣50正2（00631L）以72.19萬張居冠，主動統一升級50（00403A）以68.13萬張排名第二，主動統一台股增長（00981A）40.19萬張居第三，凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50（0050）分居第四、第五名。前五大成交量清一色為ETF，前十大中亦有7檔ETF，僅聯電（2303）、凱基金（2883）與華邦電（2344）為個股，顯示資金交易重心明顯偏向指數化商品。

值得注意的是，正向與反向ETF同步放大成交量，呈現多空分歧的資金結構。元大台灣50正2爆出逾72萬張大量，反映市場在急跌過程中同時存在逢低布局與槓桿部位調整的情勢；元大台灣50反1（00632R）亦爆出31.13萬張大量並上漲3.86%，顯示避險需求同步升溫。正2與反1同時進入成交量前段班，在台股並不常見，凸顯市場對後市方向判斷出現明顯分歧。

另一項結構性變化則來自主動式ETF的崛起。主動統一升級50與主動統一台股增長分別位居成交量第二、第三名，成交量甚至超越傳統大型ETF 0050，顯示在高波動環境下，部分資金轉向透過主動選股機制進行配置，以降低單一市場方向依賴。

成交值排行榜方面，台積電（2330）以1,011.77億元穩居成交值冠軍，聯發科（2454）以575.33億元居次，聯電則以382.4億元排名第三。南亞科（2408）與華邦電亦擠進前十名，反映記憶體族群在急跌後出現明顯換手與承接動能。

此外，成交值前十仍以大型權值股為主，包括台積電、聯發科、鴻海（2317）、台達電（2308）與廣達（2382）等AI核心族群悉數入列，顯示即使市場劇烈修正，資金仍優先集中於高流動性龍頭股。

從今日成交結構來看，市場焦點已不僅在指數跌幅，而是資金流向的快速轉變。ETF占成交量前段比重攀升、正反向ETF同步放量、主動式ETF擠進成交量前三，顯示資金正由個股交易轉向工具化與策略化配置，ETF在台股市場中的影響力正持續提升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。