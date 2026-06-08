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AI之外新焦點？聯邦009825鎖定數位支付、加密經濟藍海

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球股市在AI浪潮帶動下頻創新高，隨著大型科技股估值逐步墊高，市場資金也開始尋找下一波具長線成長潛力的新主流。法人觀察，在全球科技與數位化浪潮推進下，數位支付、金融科技與加密經濟等題材熱度持續升溫，「金融創新」正成為市場關注焦點。

看準金融數位轉型商機，聯邦投信將於6月22日至6月26日募集「聯邦美國金融創新ETF（009825）」，以10元發行價切入市場，協助投資人透掌握未來金融科技成長趨勢。

此外，009825採等權重機制，精選30檔具成長潛力企業，不僅納入產業龍頭，也兼顧中小型潛力股的爆發機會，可望同步掌握金融轉型帶來的長線紅利。

聯邦投信表示，009825聚焦美國金融創新產業鏈，布局涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟及金融基礎建設等四大核心領域。根據Chainalysis與The Block統計，全球穩定幣發行規模在相關法案推進下，預估將由目前約2,525億美元，大幅成長至3.7兆美元，顯示產業發展潛力可期。

法人分析，從手機支付、電子錢包到跨境匯款，數位金融應用已逐步滲透日常生活。近年來，國際科技巨頭與大型金融機構也積極投入區塊鏈、支付清算及數位交易等領域布局，隨著市場滲透率持續提升，金融產業結構有望迎來新一波轉型契機。在美股高檔震盪之際，可望成為投資人布局數位金融長線商機的重要選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF

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