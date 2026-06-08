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AI之外的黃金賽道 「009825聯邦美國金融創新ETF」6/22起熱烈募集
隨著大型科技股估值步入高檔，市場資金積極尋找下一波具備長線爆發力的黃金賽道。法人觀察，在全球科技與數位化推進下，數位支付、金融科技與加密經濟關注度明顯升溫，「金融創新」已成市場新焦點。聯邦投信看準此變革商機，將於6月22日至6月26日募集聯邦美國金融創新 ETF（009825），以10元發行價，助投資人單一工具輕鬆掌握未來趨勢。
聯邦投信表示，該ET 聚焦美國金融創新產業鏈，涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟與金融基礎建設四大核心。根據Chainalysis、The Block統計，全球穩定幣發行量自2025年6月天才法案通過後，預計規模將從2,525億成長到3.7兆，商機可期。
該ETF採用等權重機制精選30檔潛力企業，不僅網羅產業龍頭，更能捕捉中小型潛力新秀的爆發期，全面網羅金融轉型紅利。
法人分析，從手機付款、電子錢包到跨境匯款，數位金融已深入日常生活。近年國際科技巨頭與大型金融機構積極投入區塊鏈、支付清算與數位交易布局。隨著滲透率持續提高，金融產業結構將迎來新一波轉型契機。在美股高檔震盪之際，發行價10元親民門檻的009825，無疑是投資人分散配置、卡位數位金融長線商機的極佳選擇。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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