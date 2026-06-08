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「三高」金融新常態 國泰全球多元收益傘型基金6月15日登場
國泰投信8日舉行「國泰全球多元收益傘型基金」記者會，包含主動式基金國泰環球策略收益債券基金及被動式ETF國泰收益非投等債（00990B），主、被動基金齊發，預計6月15日至18日展開募集。國泰投信表示，當前市場正處於「高利率、高通膨、高不確定性」的三高金融新常態，投資人更需要兼顧資產配置彈性、風險控管與收益的解決方案。
國泰投信總經理張雍川表示，台股今年來表現亮眼，市場資金持續追逐成長題材，國泰投信選擇在此時推出債券傘型基金，關鍵在於，投資不能只追求漲得快、賺得多，更要思考黑天鵝來襲時，資產能否守得住。資金也不能完全AII IN股市，應該要保持股六債四的黃金比例。聯準會接下來可能不會降息，甚至還可能會升息，從長期角度來看，目前投資債券已經來到非常具吸引力的時機。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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