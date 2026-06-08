6月8日證交所投資講座 野村投信：如何透過主動式ETF布局台股

台股8日重挫，臺灣證券交易所2026年下半年辦理投資講座今日登場，野村投信副總但漢遠主講：如何透過主動式ETF布局台股。投資講座雖是當日上午10點截止報名，但如未額滿，現場排候補仍有機會入場。

講座時間為14時30分至16時30分，台北場於台北101大樓臺灣證券交易所36樓會議大廳舉辦；外縣市場次於證券商營業處所舉辦。台北場因台北101大樓出入管制，將安排人員於活動當日14時於1樓信義路出入口的管制閘門旁及信義路側手扶梯上2樓管制閘門旁發放臨時出入證。

證交所投資講座：https://www.twse.com.tw/zh/about/news/event/content.html?8a8216d69e6379f4019e672a61bf000e

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