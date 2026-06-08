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一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

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台股大跌投資人勇敢搶進市值雙雄 0050、00631L盤中成交金額雙破200億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但台積電等股票在盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但台積電等股票在盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影

台股8日上演「黑色星期一」，加權指數盤中一度重挫逾2,600點，逢低加碼資金湧入市值雙雄元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L），午盤前成交金額雙雙突破200億元，居ETF冠、亞軍，00631L更率先改寫單日成交金額新高，熱度全面領先台股主動式ETF。

本波回檔加碼潮近全數集中0050、00631L，統計至上周台股ETF淨申購金額排行，0050以單周淨申購金額656億元穩居第一，00631L則以218億元排名第二，兩檔合計吸金超過870億元，台股主動式ETF則幾乎全數贖回。

以今年以來截至6月5日績效來看，00631L報酬率121.4%；而在台股創新高的5月，00631L單月報酬率28.4%，顯示如果是追求超額報酬，00631L是不錯過行情的更佳選擇。

截至6月2日，0050、00631L投資人數突破300萬人、22萬人，分別為投資人數最多的上市櫃、正2商品標的。

法人分析，近年來資金相對青睞權值股，0050一再展現絕不錯過大盤漲勢優勢，與單日正向兩倍的00631L成為大跌時的加碼首選。統計2025年4月9日川普對等關稅後至2025年底，台股大盤回漲66.5%，而0050則為80.7%，00631L更繳交出186.9%的驚人表現。

法人並認為，金管會日前開放國內股票型基金及主動式ETF，單一持股上限由10%提高至25%，市場期待資金轉由大型權值股集中，包括0050、00631L等指標性市值型ETF直接受惠，因此台股大幅震盪之際，投資人不畏恐慌情緒，趁勢逢低搶進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2

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