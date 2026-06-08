市值型ETF再進化！專家點看好009803「市值動能」：同時兼顧股習與成長

現在的市值型ETF，真的開始「進化」了。

近期的市場節奏開始悄悄變化，AI、半導體、ASIC、散熱、伺服器輪流接棒，如果ETF只是單純看市值大小，有時候反而容易慢半拍。

這也是我近期開始注意「動能型市值ETF」的原因。

像玉山市值動能50（009803）這類產品，除了大型權值股，也會納入具備成長性的公司，甚至透過半年換股機制，在「高股息」與「強勢成長」之間做調整。

我覺得它比較適合「想領股息，但又不想錯過產業趨勢」的投資人。

投資沒有標準答案，元大台灣50（0050）依然很經典，但市場正在改變，ETF的選擇，也開始越來越多元了。

以前提到市值型ETF，很多人第一個想到的，幾乎都是0050或富邦台50（006208），原因很簡單：穩、規模大、長期績效強。

但近期市場上開始出現了一些「新版市值型ETF」，像是我之前介紹過的凱基台灣TOP50（009816），就是「不配息+動能配置」的0050。

而今天我想介紹的009803，就是「前半年追配息+後半年追強勢股」的0050，它們不只是單純追蹤大型權值股，也開始加入「成長動能」與「產業趨勢」的概念。

傳統市值型ETF，成分股會偏向穩定大型權值股，這樣的好處是波動相對較低，但缺點是有時候市場風格切換後，成長爆發力可能沒那麼強。

而009803的選股方向，除了大型權值股外，也會納入一些具備成長潛力的公司。

簡單來說，它不只是想跟上市場，更希望能抓到「下一段產業成長」，近期的台股，已經不是「只漲龍頭」，而是AI、半導體、高速運算、伺服器、散熱、IP、ASIC 等特定族輪流接棒。

如果 ETF還只是單純用「市值大小」決定權重，有時候反而容易慢半拍。以我的觀點來看，它有點像介於「主動與被動之間」的ETF。

另外，009803還有一個蠻特的設計，就是它的「半年定審換股機制」：6月布局高息股、12月轉進強勢股。

現在很多投資人都有一個共同困擾：想追求成長，又希望有現金流；想領股息，但又不想錯過產業趨勢。

而 009803 的設計邏輯，就是同時想兼顧「股息」與「成長」。

美股科技股6/5（五）重挫，短線可能讓台股跟著震盪。但對長期投資人來說，重點不是猜一天漲跌，而是核心配置能不能跟上產業成長，尤其台股其實長期向上，長期投資人可考慮趁震盪低點布局優質核心配置。

至於一部分人很重視的「配息」，去年很多高股息ETF 經歷配息下修後，大家開始意識到：真正重要的，不只是殖利率高低，還有「成分股本身有沒有成長性」。

009803目前採季配息機制（3、6、9、12月）年化配息率表現也相當不錯，以今年3月資料來看：

009803 : 6.44% 0050 : 2.78% 006208 : 4.76%

0098036月也即將除息，本次配息已公告0.5元/股，直接翻倍成長（今年3月配息0.25元/股），年化配息率更來到9.04%！

想參與配息的投資人，請注意以下時程：

6/1 配息公告 6/12最後買進日 6/15除息日 7/7 發放日

ETF最重要的，從來都不是「短期誰漲最快」，而是你能不能找到一套自己願意長期持有的邏輯。

有些人適合最純粹的市值型，有些人喜歡高股息，也有些人希望在市值型基礎上再多一點成長動能。

投資沒有標準答案，真正重要的是你是否理解自己買的是什麼，以及它背後的邏輯。

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