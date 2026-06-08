0050一度跌破百元大關！買盤瘋狂掃貨15分鐘成交破10萬張…網：ETF就是散戶元氣彈

受到美股重挫與台股大跌衝擊，元大台灣50（0050）今天早盤一度跌破百元關卡，最低來到98.05元。不過市場並未出現全面退場潮，反而吸引大批投資人進場承接，短短15分鐘成交量便突破10萬張，再度掀起市場對「市值型ETF逢低布局」的討論。

台股今天開盤重挫逾2600點，AI、高估值科技股賣壓沉重，連帶拖累0050同步走低，一度跌破百元整數關卡。不過隨著買盤快速進場，0050很快站回百元之上。

根據集保統計，截至6月5日，0050投資人數已達300.8萬人，超越台積電的267.8萬人，成為全台投資人數最多的上市櫃標的。元大投信指出，0050近年帶動投資人從個股操作轉向市值型投資，加上定期定額戶數突破100萬戶，長期投資觀念逐漸普及。

不少網友認為大跌反而是難得進場機會，「一早有勇氣的人 現在都在爽 哈」、「50 正二 all in」、「ETF就是散戶元氣彈」、「看看台灣人的掃貨能力 有特價就掃光」、「0050跌到100元以下，大家反而搶著買」。

也有投資人認為長期趨勢沒有改變，「早上我也入場，抄不到底，買在99.5 元…」、「看來很多人都還是相信長期投資，覺得現在是撿便宜的好機會」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。