公股券商嗅出風向變 最愛這十檔高息ETF資金避風港

台股8日盤中最低一度下探42,376點，重挫近2,700點，改寫史上盤中最大跌點紀錄，上市公司總市值由約147兆元急縮至138兆元，單日盤中蒸發近9兆元，台股高檔震盪風險急遽升溫。在盤勢急轉直下之際，公股券商客戶上周操作已提前透露防禦意味。公股券商客戶上周買進前十大台股ETF中，高股息與大型權值型ETF仍是主要布局方向，顯示資金在震盪盤中偏好具備配息題材、流動性及基本面支撐的標的。

公股券商買進前十大ETF中，FT臺灣永續高息（00961）最受矚目，上周收盤價13.11元，周漲幅達6.93%，居公股買進前十大ETF漲幅之冠，公股券商上周買進5,445張、買進金額約7,243萬元。00961近期公告配息每單位0.15元，以公告當日價格計算年化配息率達14.1%，加上掛牌以來配息後均順利填息，吸引買盤進駐，也使其在台股劇烈波動中成為高息ETF焦點。

其餘高股息ETF同樣獲公股資金青睞，上周買超分別為：。大華優利高填息30（00918）5,257張、金額約1.62億元；群益台灣精選高息（00919）買44,716張、金額達13.56億元，為前十大中買進金額最高標的；主動野村臺灣高息（00999A）512張、金額738萬元；主動元大AI新經濟（00990A）買超626張、金額1,028萬元。

公股法人亦有逢低承接大型權值與科技型ETF的跡象。凱基台灣TOP50（009816）買超5,868張、金額約9,905萬元；元大台灣50正2（00631L）買超637張、金額約1.24億元；元大台灣50（0050）買超3,165張、金額約3.32億元。另主動復華未來50（00991A）與野村臺灣新科技50（00935）也獲公股資金布局。

投信法人認為，台股短線受國際股市與期貨市場衝擊，波動難免放大，投資人應提高風險意識，避免追高殺低。不過，從公股法人上周買盤觀察，高股息ETF與權值型ETF仍具資金承接力道，尤其具備穩定配息、填息紀錄與基本面支撐的標的，在市場劇烈震盪時更容易成為資金避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。