快訊

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

Siri 2.0來了！蘋果WWDC 2026明凌晨登場 iOS 27 8大AI亮點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔

聯合新聞網／ 綜合報導
美股科技股重挫引爆台股震盪，公股資金提前布局高股息ETF與大型權值型ETF。記者余承翰／攝影
美股科技股重挫引爆台股震盪，公股資金提前布局高股息ETF與大型權值型ETF。記者余承翰／攝影

受美股科技股重挫拖累，台股上周五已率先轉弱，加權指數終場大跌606點，收在45,070點；未料今（8）日早盤賣壓全面引爆，盤中最低一度下探42,376點，重挫近2,700點，改寫史上盤中最大跌點紀錄，上市公司總市值由約147兆元急縮至138兆元，單日盤中蒸發近9兆元，台股高檔震盪風險急遽升溫。

美國 5 月非農就業報告上周公布，優於市場預期，美債殖利率飆升，市場開始重新評估聯準會（Fed）今年的利率路徑，拖累美股四大指數上周五（5日）同步血染。美股費城半導體指數暴跌10%、台積電ADR重挫近6.7%衝擊，台指期夜盤一度狂瀉逾4,400點，終場仍重挫3,006點，創史上最大跌幅。

不過，在盤勢急轉直下之際，公股法人上周操作動向已提前透露防禦意味。根據CMoney統計，截至2025年6月5日止，上周公股券商買進前十大台股ETF中，高股息與大型權值型ETF仍是主要布局方向，顯示資金在震盪盤中偏好具備配息題材、流動性及基本面支撐的標的。

其中，FT臺灣永續高息（00961）最受矚目，上周收盤價13.11元，周漲幅達6.93%，居公股買進前十大ETF漲幅之冠，公股券商上周買進5,445張、買進金額約7,243萬元。00961近期公告配息每單位0.15元，以公告當日價格計算年化配息率達14.1%，加上掛牌以來配息後均順利填息，吸引買盤進駐，也使其在台股劇烈波動中成為高息ETF焦點。

其餘高股息ETF同樣獲公股資金青睞。大華優利高填息30（00918）上周收30.94元，周漲5.96%，公股買進5,257張、金額約1.62億元；群益台灣精選高息（00919）收30.67元，周漲5.72%，公股大買44,716張、金額達13.56億元，為前十大中買進金額最高標的。主動野村臺灣高息（00999A）周漲2.66%，公股買進512張、金額738萬元；主動元大AI新經濟（00990A）周漲0.51%，公股買進626張、金額1,028萬元。

至於大型權值與科技型ETF，公股法人亦有逢低承接跡象。凱基台灣TOP50（009816）上周小跌0.07%，公股買進5,868張、金額約9,905萬元；元大台灣50正2（00631L）下跌0.73%，買進637張、金額約1.24億元；元大台灣50（0050）跌1.19%，買進3,165張、金額約3.32億元。另主動復華未來50（00991A）與野村臺灣新科技50（00935）雖分別下跌2.14%、2.25%，仍獲公股資金布局。

投信法人認為，台股短線受國際股市與期貨市場衝擊，波動難免放大，投資人應提高風險意識，避免追高殺低。不過，從公股法人上周買盤觀察，高股息ETF與權值型ETF仍具資金承接力道，尤其具備穩定配息、填息紀錄與基本面支撐的標的，在市場劇烈震盪時更容易成為資金避風港。

上周公股券商買進前10大台股ETF

代號股票名稱收盤價(元)上周漲幅(%)上週買進(張)上週買進金額(千元)
00961FT臺灣永續高息13.116.93544572432
00918大華優利高填息3030.945.96525721624954
00919群益台灣精選高息30.675.72447161355734
00999A主動野村臺灣高息11.192.66651273826
00990A主動元大AI新經濟20.250.5016266331028
009816凱基台灣TOP5015.19-0.0758689905160
00631L元大台灣50正236.67-0.73637212400417
0050元大台灣50104.15-1.19316503320886
00991A主動復華未來5019.22-2.1413408260742
00935野村臺灣新科技5059.9-2.205481335557

資料來源：CMoney　資料日期：截至2025.06.05

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 00961臺灣ESG永續高息 00918大華優利高填息30 ETF 00935野村臺灣新科技50 00991A主動復華未來50 00999A主動野村臺灣高息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00631L元大台灣50正2

延伸閱讀

借貸短線炒股是合法賭博？周冠男「99%台灣散戶情操偉大」：連零和都談不上根本是負和賽局

00918配1.26元...完勝00919！杉本點「只看配息數字小心吃虧」：前者能穩定填息

謝金河示警台日韓恐成重災區！台股未出現預期中崩盤…網友笑喊：老謝開金口救台股

00918殖利率、填息力、成長性全拿！季配息年化衝16.29%…低波動特性完勝市值型

相關新聞

0050一度跌破百元大關！買盤瘋狂掃貨15分鐘成交破10萬張…網：ETF就是散戶元氣彈

0050今日早盤一度跌破百元，最低至98.05元，但隨後買盤湧入，15分鐘成交量突破10萬張，吸引投資人進場。儘管台股重挫逾2600點，投資者依然看好長期趨勢，認為當前是進場好機會。

台股暴跌...股添樂嘴角揚起低接00935、0050！直言「大跌只是殺融資槓桿」：漲多要拉回

美股四大指數迎來華麗跳水，費城半導體指數一晚暴跌10%，引發台指期夜盤一度慘遭摜至跌停、收盤重挫逾3000點。 面對這波突如其來的「 殺聲震天 」，財經YouTuber股添樂在影片中分析，雖然市場投機氣氛慘烈，但他個人認為這波暴跌並非波段起跌，本質上更偏向多頭的「 漲多拉回 」，主要是在修理近期瘋狂開槓桿的投資人。

台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔

台股上週五遭遇重挫606點，今日更一度下探42,376點，創下盤中最大跌點紀錄。面對劇烈波動，公股法人轉向高股息ETF布局，以FT臺灣永續高息（00961）為首，顯示資金避險趨勢明顯。

00918殖利率、填息力、成長性全拿！季配息年化衝16.29%…低波動特性完勝市值型

00918 ETF在老AI復甦潮中表現亮眼，年化殖利率高達16.29%，近期績效達34%。其獨特三大面向選股策略兼具收益、成長性與填息力，成為低波動、高殖利率的投資選擇，吸引投資者關注。

00918配1.26元...完勝00919！杉本點「只看配息數字小心吃虧」：前者能穩定填息

高股息ETF市場近年百家爭鳴，隨著多檔人氣標的陸續公告最新配息，投資圈再度掀起熱烈討論。 財經YouTuber杉本今日針對市場熱門的群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）進行全面性盤點。 面對00918最新宣布配出1.26元新天價、00919則宣布配出1元再次刷新自身紀錄的市況，杉本直言，許多存股族最常犯的致命錯誤，就是「 只看單次配息金額高低 」，而忽略了現金流系統的長期持續性與填息能力。

009803今年報酬勝0050及006208也相對抗跌！基金黑武士：衝得快不如比誰走得遠

主動式ETF 009803近期表現優於0050與0056，僅修正0.99%，並且年初至今報酬率達65.89%。市場在波動中，更加重視防禦性，控制回檔成為長期報酬的關鍵。此基金6月配息率達2.26%，年化配息率約9.04%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。