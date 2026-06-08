台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔

受美股科技股重挫拖累，台股上周五已率先轉弱，加權指數終場大跌606點，收在45,070點；未料今（8）日早盤賣壓全面引爆，盤中最低一度下探42,376點，重挫近2,700點，改寫史上盤中最大跌點紀錄，上市公司總市值由約147兆元急縮至138兆元，單日盤中蒸發近9兆元，台股高檔震盪風險急遽升溫。

美國 5 月非農就業報告上周公布，優於市場預期，美債殖利率飆升，市場開始重新評估聯準會（Fed）今年的利率路徑，拖累美股四大指數上周五（5日）同步血染。美股費城半導體指數暴跌10%、台積電ADR重挫近6.7%衝擊，台指期夜盤一度狂瀉逾4,400點，終場仍重挫3,006點，創史上最大跌幅。

不過，在盤勢急轉直下之際，公股法人上周操作動向已提前透露防禦意味。根據CMoney統計，截至2025年6月5日止，上周公股券商買進前十大台股ETF中，高股息與大型權值型ETF仍是主要布局方向，顯示資金在震盪盤中偏好具備配息題材、流動性及基本面支撐的標的。

其中，FT臺灣永續高息（00961）最受矚目，上周收盤價13.11元，周漲幅達6.93%，居公股買進前十大ETF漲幅之冠，公股券商上周買進5,445張、買進金額約7,243萬元。00961近期公告配息每單位0.15元，以公告當日價格計算年化配息率達14.1%，加上掛牌以來配息後均順利填息，吸引買盤進駐，也使其在台股劇烈波動中成為高息ETF焦點。

其餘高股息ETF同樣獲公股資金青睞。大華優利高填息30（00918）上周收30.94元，周漲5.96%，公股買進5,257張、金額約1.62億元；群益台灣精選高息（00919）收30.67元，周漲5.72%，公股大買44,716張、金額達13.56億元，為前十大中買進金額最高標的。主動野村臺灣高息（00999A）周漲2.66%，公股買進512張、金額738萬元；主動元大AI新經濟（00990A）周漲0.51%，公股買進626張、金額1,028萬元。

至於大型權值與科技型ETF，公股法人亦有逢低承接跡象。凱基台灣TOP50（009816）上周小跌0.07%，公股買進5,868張、金額約9,905萬元；元大台灣50正2（00631L）下跌0.73%，買進637張、金額約1.24億元；元大台灣50（0050）跌1.19%，買進3,165張、金額約3.32億元。另主動復華未來50（00991A）與野村臺灣新科技50（00935）雖分別下跌2.14%、2.25%，仍獲公股資金布局。

投信法人認為，台股短線受國際股市與期貨市場衝擊，波動難免放大，投資人應提高風險意識，避免追高殺低。不過，從公股法人上周買盤觀察，高股息ETF與權值型ETF仍具資金承接力道，尤其具備穩定配息、填息紀錄與基本面支撐的標的，在市場劇烈震盪時更容易成為資金避風港。

上周公股券商買進前10大台股ETF

代號 股票名稱 收盤價(元) 上周漲幅(%) 上週買進(張) 上週買進金額(千元) 00961 FT臺灣永續高息 13.11 6.93 5445 72432 00918 大華優利高填息30 30.94 5.96 52572 1624954 00919 群益台灣精選高息 30.67 5.72 44716 1355734 00999A 主動野村臺灣高息 11.19 2.66 6512 73826 00990A 主動元大AI新經濟 20.25 0.50 16266 331028 009816 凱基台灣TOP50 15.19 -0.07 58689 905160 00631L 元大台灣50正2 36.67 -0.73 63721 2400417 0050 元大台灣50 104.15 -1.19 31650 3320886 00991A 主動復華未來50 19.22 -2.14 13408 260742 00935 野村臺灣新科技50 59.9 -2.20 5481 335557

資料來源：CMoney 資料日期：截至2025.06.05

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