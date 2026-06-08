台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔
受美股科技股重挫拖累，台股上周五已率先轉弱，加權指數終場大跌606點，收在45,070點；未料今（8）日早盤賣壓全面引爆，盤中最低一度下探42,376點，重挫近2,700點，改寫史上盤中最大跌點紀錄，上市公司總市值由約147兆元急縮至138兆元，單日盤中蒸發近9兆元，台股高檔震盪風險急遽升溫。
美國 5 月非農就業報告上周公布，優於市場預期，美債殖利率飆升，市場開始重新評估聯準會（Fed）今年的利率路徑，拖累美股四大指數上周五（5日）同步血染。美股費城半導體指數暴跌10%、台積電ADR重挫近6.7%衝擊，台指期夜盤一度狂瀉逾4,400點，終場仍重挫3,006點，創史上最大跌幅。
不過，在盤勢急轉直下之際，公股法人上周操作動向已提前透露防禦意味。根據CMoney統計，截至2025年6月5日止，上周公股券商買進前十大台股ETF中，高股息與大型權值型ETF仍是主要布局方向，顯示資金在震盪盤中偏好具備配息題材、流動性及基本面支撐的標的。
其中，FT臺灣永續高息（00961）最受矚目，上周收盤價13.11元，周漲幅達6.93%，居公股買進前十大ETF漲幅之冠，公股券商上周買進5,445張、買進金額約7,243萬元。00961近期公告配息每單位0.15元，以公告當日價格計算年化配息率達14.1%，加上掛牌以來配息後均順利填息，吸引買盤進駐，也使其在台股劇烈波動中成為高息ETF焦點。
其餘高股息ETF同樣獲公股資金青睞。大華優利高填息30（00918）上周收30.94元，周漲5.96%，公股買進5,257張、金額約1.62億元；群益台灣精選高息（00919）收30.67元，周漲5.72%，公股大買44,716張、金額達13.56億元，為前十大中買進金額最高標的。主動野村臺灣高息（00999A）周漲2.66%，公股買進512張、金額738萬元；主動元大AI新經濟（00990A）周漲0.51%，公股買進626張、金額1,028萬元。
至於大型權值與科技型ETF，公股法人亦有逢低承接跡象。凱基台灣TOP50（009816）上周小跌0.07%，公股買進5,868張、金額約9,905萬元；元大台灣50正2（00631L）下跌0.73%，買進637張、金額約1.24億元；元大台灣50（0050）跌1.19%，買進3,165張、金額約3.32億元。另主動復華未來50（00991A）與野村臺灣新科技50（00935）雖分別下跌2.14%、2.25%，仍獲公股資金布局。
投信法人認為，台股短線受國際股市與期貨市場衝擊，波動難免放大，投資人應提高風險意識，避免追高殺低。不過，從公股法人上周買盤觀察，高股息ETF與權值型ETF仍具資金承接力道，尤其具備穩定配息、填息紀錄與基本面支撐的標的，在市場劇烈震盪時更容易成為資金避風港。
上周公股券商買進前10大台股ETF
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|上周漲幅(%)
|上週買進(張)
|上週買進金額(千元)
|00961
|FT臺灣永續高息
|13.11
|6.93
|5445
|72432
|00918
|大華優利高填息30
|30.94
|5.96
|52572
|1624954
|00919
|群益台灣精選高息
|30.67
|5.72
|44716
|1355734
|00999A
|主動野村臺灣高息
|11.19
|2.66
|6512
|73826
|00990A
|主動元大AI新經濟
|20.25
|0.50
|16266
|331028
|009816
|凱基台灣TOP50
|15.19
|-0.07
|58689
|905160
|00631L
|元大台灣50正2
|36.67
|-0.73
|63721
|2400417
|0050
|元大台灣50
|104.15
|-1.19
|31650
|3320886
|00991A
|主動復華未來50
|19.22
|-2.14
|13408
|260742
|00935
|野村臺灣新科技50
|59.9
|-2.20
|5481
|335557
資料來源：CMoney 資料日期：截至2025.06.05
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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