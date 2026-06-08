反向ETF包攬漲幅前段班 僅這檔非反向逆勢紅

台股8日出現重挫，散戶青睞的國內投信發行ETF中，今日早盤上漲前十檔中，以國泰臺灣加權反1（00664R）漲幅曾接近5%最強，其他漲幅較大者以反向ETF居多，僅期街口布蘭特正2（00715L）不是反向ETF。

今日早盤漲幅前十強ETF為：國泰臺灣加權反1、群益臺灣加權反1（00686R）、元大台灣50反1（00632R）、富邦臺灣加權反1（00676R）、期元大S&P黃金反1（00674R）、富邦NASDAQ反1（00671R）、富邦日本反1（00641R）、期街口布蘭特正2、國泰中國A50反1（00656R）及元大滬深300反1（00638R）。

街口投信表示，目前市場對美伊談判進展仍偏向樂觀，導致國際油價短線表現受到壓抑。然而，若後續市場逐漸意識到美伊雙方距離正式達成協議仍需較長時間，加上全球石油庫存持續下滑、供給恢復速度不如預期，屆時市場恐出現恐慌性回補買盤，進一步推升國際油價大幅走高。

根據《路透社》報導，知情人士透露，美國政府正考慮將部分伊朗海外資產轉移至海灣國家，用於修復與重建伊朗衝突期間造成的損害。消息人士指出，美國財政部長已要求團隊評估伊朗對海灣盟友造成的經濟損失，並研議利用伊朗資產作為未來可能損害的補償來源。

然而，此舉恐為當前脆弱的美伊停火協議增添新的變數。此前，伊朗最高領袖顧問曾向CNN表示，若要推動和平協議，美國需先解凍約240億美元的伊朗資產。就在市場期待談判進展之際，美伊雙方上周末再度發動空襲，也再次凸顯停火局勢依舊高度不穩定。

另一方面，供應面風險仍持續受到市場關注。科威特石油公司指出，即便荷莫茲海峽於近期重新開放，石油生產恢復速度恐遠低於市場原先預期。該公司國際行銷董事總經理於標普全球能源中東石油天然氣會議中表示，海峽恢復通行後，科威特仍需約六至八周時間才能恢復至正常產量的70%，剩餘30%產能則可能需額外一個月才能完全恢復。

市場過去多聚焦於荷莫茲海峽是否恢復通行，但對於產油國在長時間停產後的復產速度討論相對有限。此次科威特所提出的復產時程，則首次為市場提供較具體的供應修復參考，也意味著全球原油供給恐難以在短期內迅速回歸正常。

此外，由於美伊和平協議遲遲未有實質進展，全球石油庫存正持續下滑至偏低水位，多家能源機構與市場分析師同步警告，未來幾周國際油價恐再度面臨新一波衝擊。

埃克森美孚高級副總裁表示，目前全球原油庫存已接近歷史低位，若庫存持續下降，用於全球逾六成原油交易定價的布蘭特原油價格，不排除上看每桶150至160美元。國際能源總署（IEA）石油工業與市場部門主管亦指出，若庫存消耗速度維持現階段水準，全球石油庫存可能於夏季需求高峰期間進一步降至極低水平。

此外，羅森伯格研究公司副總裁兼高級市場策略師認為，當市場緩衝機制逐漸消失後，價格將被迫承擔更多調節功能，市場可能於6月底迎來重要轉折點。摩根大通數據資產與Alpha團隊則引用研究報告指出，若荷莫茲海峽通行能力無法恢復至衝突前水準，國際油價於6月下旬後恐出現快速上漲風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。