台股暴跌...股添樂嘴角揚起低接00935、0050！直言「大跌只是殺融資槓桿」：漲多要拉回

＊原文時間6月7日。

美股四大指數迎來華麗跳水，費城半導體指數一晚暴跌10%，引發台指期夜盤一度慘遭摜至跌停、收盤重挫逾3000點。

面對這波突如其來的「 殺聲震天 」，財經YouTuber股添樂在影片中分析，雖然市場投機氣氛慘烈，但他個人認為這波暴跌並非波段起跌，本質上更偏向多頭的「 漲多拉回 」，主要是在修理近期瘋狂開槓桿的投資人。

股添樂指出，引爆這輪全球股市大地震的導火線，正是超乎預期的美國5月份非農就業數據。

原本市場預期新增就業為8.8萬人，不料實際開出高達17.2萬人，幾乎是預估值的兩倍；同時3月與4月的數據也合計上修9.3萬人，強韌的勞動力市場直接戳破了半年前市場對於2026年將降息3次的幻想，如今市場討論焦點已全然轉向「 會不會升息 」。

他分析，科技股高度依賴未來現金流，當折現率隨著升息預期從4%上調至5%，高估值的科技股在精算下自然面臨修正壓力。

資金排擠與利多出盡 股添樂點名多檔法人停損雷區

除了總體經濟面，股添樂早在5月中旬就曾示警資本市場要小心「 那一根針 」。

他直言6月份多頭催化劑正在消退，包括美伊衝突降溫導致紅利放盡、Computex 展結束後黃仁勳離台帶來的利多出盡，加上6月中旬SpaceX預計IPO募資750億美元，引發散戶與機構資金提前離場的「 資金排擠效應 」。

在多重利空夾擊下，股添樂點名下週一修正力道最劇烈的，首推近期融資暴增5萬張、成本線落在36元附近的槓桿型正二ETF，一旦跌破28元將引發追繳潮。

此外，個股部分也面臨多殺多的融資維持率保衛戰與法人停損潮。

股添樂預警，中小型熱門股如散熱、能源及ODM族群近期漲幅過大，在主動型ETF觸及風控停損機制集體拋售下，下週一恐面臨極深的技術性修正。

堅持資產配置拒絕槓桿 達人鎖定兩大被動型標的逢低撿便宜

不過，相較於市場的一片哀號，股添樂透露自己反而能「嘴角微微揚起」從容面對。

他表示，這就是堅持「資產配置、不上槓桿」的長線價值，即便市場下跌50%也能心如止水，反觀背負房貸、信貸、車貸與質押「四代同堂」的高槓桿族群，往往跌20%就面臨斷頭。

由於美股標普500企業EPS年增率依然強勁，科技巨頭資本支出持續上修，他認為跌下來反而是絕佳的戰略布局時機。

針對下週一的加碼策略，股添樂給出「 不會錯的兩個選擇 」。首先是元大台灣50（0050），他設定若修正幅度達到10%就是撿便宜的絕佳時間點，其次則是近期跌破5%關卡的科技型 ETF 統一台灣高息優選（00935）。

他強調，00935的前三大成分股台積電、聯發科與台達電權重超過50%，完美卡位 AI 時代最核心的三巨頭，只要跌破10%關卡就是絕佳的被動型資產布局機會，投資人應維持優雅節奏，分批尋求風險報酬比極佳的長線買點。

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