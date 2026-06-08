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00918殖利率、填息力、成長性全拿！季配息年化衝16.29%…低波動特性完勝市值型

聯合新聞網／ 股魚
大華優選股利高股息30（00918）因成分股涵蓋中信金、廣達、聯電等大牌標的，近期精準踩中老AI復甦浪潮，不僅近月繳出29.31%的亮眼績效，今年以來報酬率更達40.05%。記者許正宏／攝影
大華優選股利高股息30（00918）因成分股涵蓋中信金、廣達、聯電等大牌標的，近期精準踩中老AI復甦浪潮，不僅近月繳出29.31%的亮眼績效，今年以來報酬率更達40.05%。記者許正宏／攝影

誰說高股息沒爆發力？

00918跟上這波老AI復甦潮 交出近月34%的傲人交集點

這兩天有個學員告訴我，我在上次介紹00918的選股邏輯後，他認真的做了研究，很認同該產品的投資策略，想說利用高股息配息來分擔每月的房貸壓力。

沒想到，壓力不僅減輕了，還順道賺到這一波的老AI的資本利得上漲的果實。他馬上就來告訴我這個好消息，他覺得ETF真是個好東西，不僅可以省掉自己選股的困擾，只要專注於選擇自己認同的投資策略，就可以輕鬆參與市場，真是太棒了！

藉由股票參與市場利潤分配

我覺得很多投資人在面對投資市場都是謹慎看待，不要老覺得進股市就是進賭場、買股票就是玩交易。更多投資人是利用股票來參與市場，並獲取利潤分配的機會。

你想一下嘛！論賺錢能力，個人比得上公司嗎？既然比不上，那把資源交給比你強的人去運用，這本就是合情合理的事情。

而00918在這波老AI的復甦浪潮中確實佔據極佳的位置。前五大成分股中：2891中信金、2382廣達、2303聯電、2327國巨、2887台新新光金，漲勢驚人。兼具股價的爆發力與收益力，更重要的是填息力啦！

00918的最強底氣：三大面向最優解

而這就是00918的最強的底氣。

他在一開始選股的時候就將填息力給考慮進去，他不是只看殖利率選股，而是在「成長性、殖利率與填息力」的三大面向中，找出最優解來幫投資人解決投資困擾，不僅給你殖利率也給你不錯的績效力。

來看一下他今年以來的表現（截至0605）：

今年以來績效：40.05%

產品填息率：9/12 = 75.00%

近三年平均殖利率：10.34%

最近一次年化殖利率：16.29% （六月季配息：1.26/30.94 * 4）

波動率：15.24% （市值型約23%）

產品特性與投資工具的選擇

簡單來說，00918具備幾項特性：

低波動

高殖利率

高填息率

不錯的績效回報

最近一個月更是跟上老AI復甦潮，交出近月29.31%績效（截至0605）。

投資不要把自己搞得太複雜，市場產品多元總有適合你的。喜歡高股息就布局高股息，喜歡市值型就布局市值型，喜歡有人代操就布局主動式。想要波動低，殖利率高有本事填息，這波有跟到，那以資料來看，00918是目前的交集點。

這麼多工具必然會有一種方式適合你，但請記住要進場才有機會。只在旁邊看，那市場的財富重分配就沒你那份囉。

◎獲 股魚 授權（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

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