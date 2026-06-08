00918殖利率、填息力、成長性全拿！季配息年化衝16.29%…低波動特性完勝市值型

誰說高股息沒爆發力？ 00918跟上這波老AI復甦潮 交出近月34%的傲人交集點

這兩天有個學員告訴我，我在上次介紹00918的選股邏輯後，他認真的做了研究，很認同該產品的投資策略，想說利用高股息配息來分擔每月的房貸壓力。

沒想到，壓力不僅減輕了，還順道賺到這一波的老AI的資本利得上漲的果實。他馬上就來告訴我這個好消息，他覺得ETF真是個好東西，不僅可以省掉自己選股的困擾，只要專注於選擇自己認同的投資策略，就可以輕鬆參與市場，真是太棒了！

藉由股票參與市場利潤分配

我覺得很多投資人在面對投資市場都是謹慎看待，不要老覺得進股市就是進賭場、買股票就是玩交易。更多投資人是利用股票來參與市場，並獲取利潤分配的機會。

你想一下嘛！論賺錢能力，個人比得上公司嗎？既然比不上，那把資源交給比你強的人去運用，這本就是合情合理的事情。

而00918在這波老AI的復甦浪潮中確實佔據極佳的位置。前五大成分股中：2891中信金、2382廣達、2303聯電、2327國巨、2887台新新光金，漲勢驚人。兼具股價的爆發力與收益力，更重要的是填息力啦！

00918的最強底氣：三大面向最優解

而這就是00918的最強的底氣。

他在一開始選股的時候就將填息力給考慮進去，他不是只看殖利率選股，而是在「成長性、殖利率與填息力」的三大面向中，找出最優解來幫投資人解決投資困擾，不僅給你殖利率也給你不錯的績效力。

來看一下他今年以來的表現（截至0605）：

產品特性與投資工具的選擇

簡單來說，00918具備幾項特性：

低波動 高殖利率 高填息率 不錯的績效回報

最近一個月更是跟上老AI復甦潮，交出近月29.31%績效（截至0605）。

投資不要把自己搞得太複雜，市場產品多元總有適合你的。喜歡高股息就布局高股息，喜歡市值型就布局市值型，喜歡有人代操就布局主動式。想要波動低，殖利率高有本事填息，這波有跟到，那以資料來看，00918是目前的交集點。

這麼多工具必然會有一種方式適合你，但請記住要進場才有機會。只在旁邊看，那市場的財富重分配就沒你那份囉。

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