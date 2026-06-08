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0050再寫新里程碑！受益人數突破300萬大關 領先台積電股東人數

中央社／ 台北8日電
台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）再寫新里程碑。（中央社）
台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）再寫新里程碑。（中央社）

台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）再寫新里程碑，根據集保結算所截至6月5日的最新統計，0050受益人數達到300.8萬人，正式突破300萬人大關，不僅穩居受益人數最多的台股ETF，並且領先台積電（2330）股東人數的267.8萬人。

在此之前，0050的資產規模也剛於6月1日首度跨越新台幣2兆元大關，遙遙領先第2名元大高股息（0056）約7000億元，穩居台股ETF資產規模與投資人數雙冠王。

0050是台股最老牌的ETF，於2003年6月25日成立。元大投信回顧0050的成長軌跡，0050直到2025年3月受益人數突破100萬人，同年12月突破200萬人，此次僅花6個月，再突破300萬人大關。對照目前全台約1430萬開戶數，等於超過1/5的台股投資人持有0050。

元大投信表示，0050引導投資人不再拘限於選股操作，轉為穩定參與「整體市場」的市值型投資策略。據證交所、投信投顧公會統計至4月底，0050定期定額交易戶數達100.8萬戶，單月定期定額金額約百億，顯示市值型ETF已成為國人最重要的長期投資基石。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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