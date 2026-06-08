009803今年報酬勝0050及006208也相對抗跌！基金黑武士：衝得快不如比誰走得遠

美股周五重挫，科技股與半導體族群成為賣壓重心...

台股周一開盤，市場恐怕也要先面對一波壓力測試，這時候你會想抄底，還是擔心高波動？

牛市的時候，人人都是投資高手，主動式ETF飛漲的時候，大家都在討論經理人有多神，但投資最殘酷的地方在於

真正的考驗從來不是上漲；而是下跌 當大盤短線震盪加劇...許多先前炙手可熱的主動式ETF，開始承受不小波動

上周績效（6/1～6/5）

主動野村臺灣優選（00980A）：-2.01%

主動統一升級50（00403A）：-2.80%

主動統一台股增長（00981A）：-2.81%

主動群益台灣強棒（00982A）：-3.14%

當市場開始修正，你會發現...跌得少，有時候比漲得快更重要，因為：

下跌10%，需要上漲11%才能回本 下跌20%，需要上漲25%才能回本 下跌50%，則需要翻倍才能回到原點

很多投資人總是在最擁擠的地方追逐，卻忽略了...

真正的長期報酬

來自於控制回檔

這也是為什麼在波動擴大時，傳統大盤市值型如：元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），防禦優勢會再次浮現。

同樣的期間（6/1～6/5），市值型的玉山市值動能50（009803）表現也相對抗跌，僅修正0.99%。

009803這檔的特色，不是單純追求熱門題材。它選擇的是：

市場代表性大型權值股 具備成長潛力的產業龍頭 兼顧市值與成長動能

不只挑大，更挑未來能變得更大的企業。

截至2026/6/5：年初至今報酬率

009803：65.89% 006208：57.60% 0050：55.56%

009803不僅在市值型當中表現出色，近期震盪時也展現相對抗跌能力。

更重要的是，這次配息同樣繳出漂亮成績單。

6月配息公告，每單位配息0.5元，以6/1收盤價22.11元計算：

單次配息率2.26% 年化配息率約9.04%

市場總喜歡追逐最耀眼的明星，但投資到最後，比的往往不是誰衝最快，而是誰能走得最遠...當熱門主動式ETF開始接受市場考驗；或許值得思考，你買的是短期人氣，還是長期實力？

009803本次除息時程 6/12 最後買進日 6/15 除息日 7/7 配息發放日

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