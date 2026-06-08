快訊

師園鹽酥雞驚見「酥炸蟲屍」！負責人急致歉：停業清潔、全額退費

南韓選舉不公陷暴動？破解謠言一次看

升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

聽新聞
0:00 / 0:00

009803今年報酬勝0050及006208也相對抗跌！基金黑武士：衝得快不如比誰走得遠

聯合新聞網／ 基金黑武士
相較於主動式商品，傳統市值型ETF與兼顧大型權值股的玉山市值動能50（009803）表現相對抗跌，不僅單周僅修正0.99%、年初至今報酬率達65.89%。記者林俊良／攝影
相較於主動式商品，傳統市值型ETF與兼顧大型權值股的玉山市值動能50（009803）表現相對抗跌，不僅單周僅修正0.99%、年初至今報酬率達65.89%。記者林俊良／攝影

美股周五重挫，科技股與半導體族群成為賣壓重心...

台股周一開盤，市場恐怕也要先面對一波壓力測試，這時候你會想抄底，還是擔心高波動？

牛市的時候，人人都是投資高手，主動式ETF飛漲的時候，大家都在討論經理人有多神，但投資最殘酷的地方在於

真正的考驗從來不是上漲；而是下跌

大盤短線震盪加劇...許多先前炙手可熱的主動式ETF，開始承受不小波動

上周績效（6/1～6/5）

主動野村臺灣優選（00980A）：-2.01%

主動統一升級50（00403A）：-2.80%

主動統一台股增長（00981A）：-2.81%

主動群益台灣強棒（00982A）：-3.14%

當市場開始修正，你會發現...跌得少，有時候比漲得快更重要，因為：

下跌10%，需要上漲11%才能回本

下跌20%，需要上漲25%才能回本

下跌50%，則需要翻倍才能回到原點

很多投資人總是在最擁擠的地方追逐，卻忽略了...

真正的長期報酬

來自於控制回檔

這也是為什麼在波動擴大時，傳統大盤市值型如：元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），防禦優勢會再次浮現。

同樣的期間（6/1～6/5），市值型的玉山市值動能50（009803）表現也相對抗跌，僅修正0.99%。

009803這檔的特色，不是單純追求熱門題材。它選擇的是：

市場代表性大型權值股

具備成長潛力的產業龍頭

兼顧市值與成長動能

不只挑大，更挑未來能變得更大的企業。

截至2026/6/5：年初至今報酬率

009803：65.89%

006208：57.60%

0050：55.56%

009803不僅在市值型當中表現出色，近期震盪時也展現相對抗跌能力。

更重要的是，這次配息同樣繳出漂亮成績單。

6月配息公告，每單位配息0.5元，以6/1收盤價22.11元計算：

單次配息率2.26%

年化配息率約9.04%

市場總喜歡追逐最耀眼的明星，但投資到最後，比的往往不是誰衝最快，而是誰能走得最遠...當熱門主動式ETF開始接受市場考驗；或許值得思考，你買的是短期人氣，還是長期實力？

009803本次除息時程

6/12 最後買進日

6/15 除息日

7/7 配息發放日

◎感謝 基金黑武士 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803玉山市值動能50 0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 美股 大盤 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00403A主動統一升級50 00981A主動統一台股增長 00982A主動群益台灣強棒

延伸閱讀

周一崩3000點機率不高！郭哲榮「開盤可能即相對低點」：老天突然掉下來的禮物

先跌3000點收平盤？網賭週末已消化恐慌恐跌更少…老手冷眼：要殺個3天散戶才會怕

今天「當然會」殺融資！陳重銘曝2大自救法：不想破產就趕快把融資清空

股市下跌周年慶開搶？施昇輝曝0050、0056「買在跌停」機率微乎其微：掛得到像中樂透

相關新聞

009803今年報酬勝0050及006208也相對抗跌！基金黑武士：衝得快不如比誰走得遠

主動式ETF 009803近期表現優於0050與0056，僅修正0.99%，並且年初至今報酬率達65.89%。市場在波動中，更加重視防禦性，控制回檔成為長期報酬的關鍵。此基金6月配息率達2.26%，年化配息率約9.04%。

股市下跌周年慶開搶？施昇輝曝0050、0056「買在跌停」機率微乎其微：掛得到像中樂透

股市投資者明日或面臨跌停板價格搶購元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）的挑戰，專家施昇輝表示，這些市值型和高股息ETF跌停的機率極低，若能成功掛到，就是如同中樂透。他建議投資者應謹慎操作，保留資金以便逢低再進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。