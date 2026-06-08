00918配1.26元...完勝00919！杉本點「只看配息數字小心吃虧」：前者能穩定填息

00918與00919新配息出爐 杉本示警存股族莫入單次陷阱

高股息ETF市場近年百家爭鳴，隨著多檔人氣標的陸續公告最新配息，投資圈再度掀起熱烈討論。

財經YouTuber杉本今日針對市場熱門的群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）進行全面性盤點。

面對00918最新宣布配出1.26元新天價、00919則宣布配出1元再次刷新自身紀錄的市況，杉本直言，許多存股族最常犯的致命錯誤，就是「 只看單次配息金額高低 」，而忽略了現金流系統的長期持續性與填息能力。

規模與門檻正面對決 產業配置決定走勢分水嶺

杉本從兩檔ETF的基本面數據進行深度對決。

在基金規模方面，00919目前已達到5229億元的龐大體量，反映出市場長期資金的高度認同與成熟度。

而00918規模則約為947億元，雖然與前者仍有差距，但今年的規模擴張速度相當亮眼。

在投資門檻上，兩者目前每張購買成本皆落在約3萬元上下，差距並不大。至於成分股結構，00919持有40檔股票、00918則持有30檔股票，兩者皆為每年調整兩次成分股。

在產業配置與績效表現上，兩者則出現分水嶺。

杉本分析，00919的配置主要聚焦於半導體與金融股，科技成長與穩健現金流並重，因此在市場大幅反彈時漲幅相對平衡，近一週、近一個月、近三個月的累積報酬率分別為7.41%、26.85%與32.25%。

而00918則偏向半導體與電子產業，整體科技權重較高，在近期AI與電子族群強勢表態下展現驚人的資本利得能力，同期的漲幅分別以9.37%、30.51%與37.73%略勝一籌。

不過，00919的波動感受偏高，00918在這一波行情中則維持中等波動，兼顧了成長與穩定。

填息效率與回本天數大精算 兩強年化表現旗鼓相當

針對高股息ETF的靈魂指標「 填息與現金流回本天數 」，杉本指出，00918過去四次已完成填息的紀錄分別為57天、42天、28天與34天，平均填息天數約40.2天，速度相當穩定。

00919的五次平均填息天數雖為77.5天，但主要是受到2025年6月那次耗時189天的拉鋸影響，近期兩次的填息天數已縮短至40天與37天，填息效率已大幅改善。

若進一步拉長到近一年實際累計配息來精算「 投資回本時間 」，00918的預估回本時間為10.42年，00919則為10.48年，兩者的現金流製造能力其實相當接近，差距甚至不到一個月。

精算加碼減倉成本區間 專家揭露市價皆高於合理價

最後在加碼節奏與價格區間評估上，杉本根據目前的配息水準為存股族算出動能參考區間。

00918若以季配1.26元（年化估算5.04元）計算，在30.9元以下購入可享有16.3%以上的殖利率，29.6元以下購入則高達17%以上。

00919若以季配1元（年化估算4元）計算，若想鎖定13%以上的殖利率，可在股價跌破30元時逢低減倉，低於28.5元購入則殖利率衝破14%。

不過杉本特別示警，以6月1日股價為基準，00918目前的合理價為22.5元、00919合理價為21.6元，顯見兩者目前皆處於溢價、高於合理區間的位置。

杉本強調，殖利率本身是一個動態數據，未來的實際配息仍會受到企業獲利、成分股調整與市場景氣循環的直接牽動。

真正的成熟投資人不應只依賴當下最熱門的話題，而是要著眼於「 未來5年、10年這套現金流系統能不能持續運作下去 」，才能在理財路上真正建立穩健的被動收入體系。

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