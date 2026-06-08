股市下跌周年慶開搶？施昇輝曝0050、0056「買在跌停」機率微乎其微：掛得到像中樂透

＊原文發文時間為6月7日

明天一定有很多人想撿跳樓大拍賣價，但重點要「撿得到」。如果「撿不到」，就只剩下「早知道」。

明天不要奢望用跌停板的價格買得到元大台灣50（0050）或元大高股息（0056），市值型和高股息ETF要看到跌停板的機率微乎其微。你可以各掛一張跌停板試試看，若買得到，就是中樂透。

用明天期貨跌幾趴來換算0050和0056的價位，撿得到的機會比較大。

主動式ETF有可能看到跌停板，不妨可以掛掛看，是有機會撿到。

很多個股會跌停板，但不要匆匆忙忙亂接掉下來的刀。

明天千萬不要把手上的資金全部投入，留點錢，等待萬一持續下跌時，還能再進場。

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