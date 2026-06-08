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百億級台股 ETF 逢低買 法人看好 AI 提供多頭火種 建議伺機進場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報布
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股今年來漲幅逾55%，強勢行情主要反映AI基礎建設需求持續升溫，帶動台灣AI供應鏈維持高速成長。儘管近期大盤出現高檔震盪修正，美股上周五也重挫大跌，不過投信法人認為，基本面提供了台股多頭續航的實質火種，建議投資人把握這波逢回布局台股ETF的絕佳機會。

觀察百億級台股ETF今年來績效前十強中，野村臺灣新科技50ETF（00935）及富邦台灣半導體ETF（00892）今年來報酬率高達105%及99.5%，繳出翻倍的成績單。

目前AI前景持續樂觀，今年全球資本支出維持在預期高檔。現階段市場呈現「資金擴散、類股輪流表態」的健康格局，成交量仍維持高水準，顯示資金並未全面退場。

更重要的是，本輪AI投資已逐步轉化為實質回報。根據券商分析最新財報觀察，大型雲端服務供應商（CSP）的淨利率已由AI浪潮前的20%大幅提升至35%，投資效益顯著，並形成投資—回報—再投資的正向循環。

旗下雲端業務的加速成長，帶動服務用量與資本支出同步擴張，證明本輪投資循環是建立在實質需求之上，而非過去依賴融資推動的泡沫式繁榮。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉指出，從今年Computex釋出的核心訊號來看，AI產業已正式由「模型競賽」轉向「生態系競賽」，晶片、系統、網路及能源正全面迎來升級。

未來市場的兩大關鍵趨勢，一是AIPC普及化：未來的PC將成為執行AI代理（AIAgent）的核心平台，處理更具安全性與個人化的需求。CPU與GPU的架構整合將驅動代理式AI，加速AIPC的普及。

二是供給為主要瓶頸：目前AI的最大擔憂在於供給能力而非需求。隨著雲端大廠擴大採購、供應鏈積極擴產，顯示AI仍處於高速成長初期，長線空間相當可期。

展望後市，多重科技題材將在本周持續升溫，包括SpaceX IPO、蘋果WWDC大會，以及上市櫃公司5月營收陸續公布，有機會為科技族群挹注全新動能。

野村臺灣新科技50ETF經理人林怡君表示，00935所聚焦的高股息與AI雙主軸，持續受惠台股結構性多頭行情支撐。AI不僅帶動單一產業，而是串聯起從上游材料、中游製造到下游應用的完整供應鏈，形成結構性長多趨勢。00935正好掌握此波結構性行情，在盤勢震盪中展現相對抗跌與中長期布局價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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00918最新公告配息1.26元，創下成立以來新高，年化配息率約17%。隨著高股息ETF受關注，分析指出其成分股國巨與聯電漲幅驚人，助推整體表現。投資者需留意選股邏輯，以獲得穩定回報。

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重量級ETF新進成員 飆股大熱門

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主動式ETF規模 逼近兆元

國內投信獲准發行主動式ETF一年來，規模已逼近兆元關卡，獲得國際市場重視，外資投信也紛紛開始募集搶食這塊大餅；這一年來隨台股繼續在AI世代享受供應鏈貢獻成果而勁揚，台股主動式ETF成為閃耀明星；國際主要股市大多頭走勢也讓主動式國外ETF或主題型ETF同步大漲。

分批布局 化解追高風險

伴隨台股持續創高，台股主動式ETF成為基金圈耀眼新星，法人指出，如果就投資報酬率及投資標的比較，建議採中長期布局化解高檔追高風險，獲取更可觀的報酬率。

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