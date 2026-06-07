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00918狂配1.26元創歷史新高…暴力年化衝17％！單月績效兩成連主動式ETF都打敗

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）最新宣布配息1.26元、預估年化配息率高達17%，在成分股國巨與聯電因AI補漲效益的帶動下，5月份繳出兩成以上的績效並跑贏多檔熱門主動式ETF。圖／聯合報系資料照片
大華優利高填息30（00918）最新宣布配息1.26元、預估年化配息率高達17%，在成分股國巨與聯電因AI補漲效益的帶動下，5月份繳出兩成以上的績效並跑贏多檔熱門主動式ETF。圖／聯合報系資料照片

《Smart智富月刊》於《人人都能學會ETF系列》影音節目中指出，隨6月台股除權息旺季來臨，高股息ETF再度成為市場焦點。

其中，大華優利高填息30（00918）最新公告配息1.26元，創下成立以來新高，單季配息率超過4%，換算年化配息率高達約17%，驚豔市場；法人分析其高配息動能很大程度與資本利得的累積有關。

在填息表現方面，元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）過去除息後的填息率均在8成以上居前兩名，00918則以75%的填息率位居第三。

統計5月份的表現，高股息ETF集體回神，除強調低波動的元大台灣高息低波（00713）外，其餘多檔單月績效皆超過兩成，不僅跑贏大盤指數，也超越元大台灣50（0050）的16%。

節目進一步與基金規模500億元以上的熱門主動式ETF對比，包含復華未來50（00991A）單月上漲18%、群益台灣強棒（00982A）上漲約17%，而00918在5月的表現甚至跑贏了這些熱門主動式商品...

反映出當優先成長股漲幅過大、導致其與高股息及穩健現金流類股的估值差距過寬時，資金便會回頭布局被低估的個股，進而帶動整體高股息板塊補漲。

針對00918近期表現亮眼的主因，節目分析其前十大成分股發現，今年以來有兩檔成分股繳出三位數的驚人漲幅。

其中佔比達11%的被動元件大廠國巨（2327）今年以來漲幅破200%，光是5月份就飆漲132%；另一檔佔比約10%的聯電（2303）在5月亦有約87%的漲幅。

AI產業鏈的缺貨潮已從算力晶片、記憶體、載板一路外溢到最基礎的被動元件，加上黃仁勳來台掀起AIPC熱潮，帶動沈寂已久的老AI與成熟製程指標股展開落後補漲。

00918自2022年11月成立至今年5月底，含息總報酬率已達約174%，規模也已逼近千億大關。

身為季配息商品的00918，本次除息的最後買進日為6月17號。

其選股邏輯是從上市櫃市值前150大中，經過流動性、連續四季營業利益為正的獲利能力篩選後，挑選出股息高且填息動能強的30檔成分股，單一成分股權重上限為8%，並具備收益平準金機制。

節目也提醒投資人，產業存在輪動特性，挑選高股息ETF時切勿單看配息率或短期績效，應回歸理解背後的選股邏輯，才能在不同市場行情的階段中穩定獲利。

◎感謝 Smart智富月刊 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00991A主動復華未來50 規模 00713元大台灣高息低波 國巨

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